Среда, 17 января 2018

За 25 лет в России удалось решить задачу построения рыночной экономики, на достижениях которой… полностью базируется “все российское нынешнее геополитическое величие”, заявил в интервью телеканалу РБК глава “Роснано” Анатолий Чубайс. Однако, как считает политик, который входил в команду реформаторов, он лично и его единомышленники “в значительной степени в своих ошибках не учитывали особенности российской культуры”. По его словам, не учитывали они тот факт, что православие является серьезным фундаментальным институтом, который надо понимать, а не игнорировать. “Не учитывали тот факт, что русский народ – это не то же самое, что украинский народ”, – признал Чубайс. “Это наш просчет, это наш изъян. И приняв его, нужно, базируясь на этом, вырабатывать новую стратегию”, – сказал он. Глава “Роснано” также отметил значение национализма, который 20 лет назад в России воспринимался как позорное и омерзительное явление. “Конечно же, в нем есть омерзительная физиологическая убогая составляющая, которая его тянет на дно. Но он ею не исчерпывается, он гораздо разнообразнее и богаче. Национализм прошел колоссальный путь за 20 лет. Не видеть этого может только человек ограниченный, не способный увидеть даже своего носа”, – подчеркнул Чубайс.

РБК

- Нет, нет! – воскликнул с внезапным порывом Павел Петрович, – я не хочу верить, что вы, господа, точно знаете русский народ, что вы представители его потребностей, его стремлений! Нет, русский народ не такой, каким вы его воображаете. Он свято чтит предания, он – патриархальный, он не может жить без веры…

- Я не стану против этого спорить, – перебил Базаров, – я даже готов согласиться, что в этом вы правы… И все-таки это ничего не доказывает…

- Как ничего не доказывает? – пробормотал изумленный Павел Петрович. – Стало быть, вы идете против своего народа?

- А хоть бы и так? – воскликнул Базаров. – Народ полагает, что когда гром гремит, это Илья-пророк в колеснице по небу разъезжает. Что ж? Мне соглашаться с ним? Да притом – он русский, а разве я сам не русский.

- Нет, вы не русский после всего, что вы сейчас сказали! Я вас за русского признать не могу.

- Мой дед землю пахал, – с надменною гордостию отвечал Базаров. – Спросите любого из ваших же мужиков, в ком из нас – в вас или во мне – он скорее признает соотечественника. Вы и говорить-то с ним не умеете.

- А вы говорите с ним и презираете его в то же время.

- Что ж, коли он заслуживает презрения! Вы порицаете мое направление, а кто вам сказал, что оно во мне случайно, что оно не вызвано тем самым народным духом, во имя которого вы так ратуете?

Иван Тургенев. “Отцы и дети”