Вторник, 16 января 2018

Стационарная психэкспертиза установила, что Борис Гриц, в октябре попытавшийся убить замглавреда “Эха Москвы” Татьяну Фельгенгауэр, страдает параноидальной шизофренией с непрерывным типом течения. Как передает ТАСС, об этом сообщил адвокат “Открытой России” Сергей Бадамшин, который представляет интересы потерпевшей.

У Грица, говорится в заключении психиатров, обнаружены характерные для такого заболевания бредовые идеи, в частности мания преследования.

В момент покушения, отмечают медики, Гриц был невменяем. Сейчас он также не способен правильно воспринимать обстоятельства дела и давать показания. Поэтому, заключают психиатры, покушавшегося следует направить на принудительное лечение.

“В данных выводах нет основания сомневаться”, – заметил Бадамшин.

Днем 23 октября 2017 года гражданин России и Израиля Гриц, прибыв из Израиля в Москву, ворвался в редакцию “Эха”, распылил охраннику в лицо газ из баллончика, а затем попытался зарезать журналистку. Фельгенгауэр отвезли в больницу с ранением шеи и успешно прооперировали. 3 ноября она была выписана из больницы.

27 октября главред “Эха” Алексей Венедиктов объявил, что обратится в СКР с просьбами о допросе сотрудников ВГТРК. Он пояснил, что склонен расценивать сюжет “Эхо Госдепа”, появившийся на ВГТРК двумя неделями раньше, как подстрекательство к нападениям на сотрудников радиостанции.

Журналистка “Эха” Ксения Ларина еще в день покушения на Фельгенгауэр прямо обвинила в подстрекательстве к преступлению Владимира Соловьева, одного из ведущих пропагандистов с ВГТРК. Соловьев и его напарник Армен Гаспарян в ответ заявили, что Ларина лжет.

Венедиктов 27 октября сообщил, что “эвакуирует” Ларину за границу “минимум на полгода, пока ей не будет гарантирована безопасность”.

30 октября на заседании президентского Совета по правам человека член СПЧ Станислав Кучер назвал покушение на Фельгенгауэр эпизодом “холодной гражданской войны в России”. Владимир Путин на это возразил: “Ну больной человек пришел, при чем здесь свобода слова?”

“Эхо Москвы” работает за государственные деньги, – продолжил Путин. – Такого вообще ни в одной стране мира нет. Вы можете представить себе, чтобы в Европе была такая радиостанция или в Штатах? Невозможно”.