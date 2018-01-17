Среда, 17 января 2018

В Томске чиновнику некоей госструктуры вменяется разглашение государственной тайны. Об этом сообщает Vtomske.Ru со ссылкой на региональное УФСБ.

Дело открыто в январе. По части 1 статьи 283 УК чиновнику грозит до четырех лет колонии.

Как утверждается, фигурант “передал сведения, составляющие государственную тайну, лицам, не имеющим соответствующего допуска”, причем “разглашенная информация является достоверной и имеет степень секретности “секретно”.

Никаких иных сведений в публикации не содержится. Не уточняются ни имя чиновника, ни структура, в которой он работает, ни то, предъявлено ли ему же обвинение, ни мера пресечения, избранная ему.

С начала 2010-х годов в разных регионах России, а после 2014-го – и в аннексированном Крыму возбуждались десятки дел по статьям 275 (государственная измена), 276 (шпионаж), 283, а также 283.1 УК (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну). Последние две статьи являются менее тяжкими, чем 275-я и 276-я. По 283-й статье обычно дают условные сроки.