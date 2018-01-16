Вторник, 16 января 2018

МВД по Ингушетии открыло дело по факту поджога офиса регионального представительства “Мемориала” в Назрани. Об этом сообщает ТАСС.

Дело квалифицировано по части 2 статьи 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога), предусматривающей до пяти лет колонии.

Между тем в самом “Мемориале” ранее охарактеризовали преступление как теракт.

Поджог был совершен рано утром в среду. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое неизвестных в масках и перчатках, приставив к стене здания лестницу, взобрались на второй этаж в кабинет руководителя представительства Тимура Акиева и разбили окно в помещение. Кабинет подожгли коктейлем Молотова.

Другие помещения офиса атаке не подверглись – как предположил Акиев, из-за того, что его кабинет был заперт – нападавшие решили не терять время на то, чтобы взломать дверь.

Возгорание заметили; были вызваны пожарные. К 6:20 утра огонь погасили. Мебель, компьютеры и документы в кабинете Акиева сгорели. Люди не пострадали.

Руководитель мемориальской программы “Горячие точки” Олег Орлов связал преступление с преследованием председателя чеченского представительства “Мемориала” Оюба Титиева. “Хотя наша работа в Ингушетии никак не была связана с чеченской тематикой, мы безусловно связываем это нападение с фабрикацией уголовного дела против Оюба Титиева и выдавливанием “Мемориала” из Чечни”, – отметил правозащитник.

Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что нападение “вызывает серьезную тревогу”. Он призвал Россию и региональные власти Ингушетии провести тщательное и полностью прозрачное расследование преступления.

Несколько дней назад в мессенджерах и соцсетях было распространено сделанное от лица “Исламского государства” видеообращение с призывом убивать правозащитников. Задержание Титиева, отмечал неизвестный на видео, повлекло давление на Россию со стороны международного сообщества, в частности США, а потому на руку исламистам. В этой связи он призвал единомышленников убивать известных правозащитников, поясняя, что общественное мнение будет относить эти преступления на счет Владимира Путина и Кадырова. Такая реакция, заключает он, позволит раскачать ситуацию в стране к мартовским президентским выборам.

В правозащитном сообществе назвали вероятным, что на деле обращение представляет собой провокацию силовиков.