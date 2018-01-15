Понедельник, 15 января 2018

Евгения Альбац, журналистка: Ксения, а вы думаете, Путин действительно верит в то, что Навальный агент Госдепа?..

Ксения Собчак, телеведущая и общественный деятель: Слушайте, мне сложно залезть в голову Путина и сказать, знает он, не знает, что он думает. Но мне кажется, он искренне убежден, что действительно на страну оказывается влияние из Америки, что здесь огромное количество агентов. Что это все идет с подачи, так сказать, других держав. Мне кажется, у него такая картина мира. Я не знаю, на сколько процентов мы можем сказать, что он в это верит, но я считаю, что да, он действительно отчасти считает, что это так. Я думаю, что ему приносят тоже подобные какие-то справочки, заносят документики: вот посмотрите, Владимир Владимирович, вот тут цэрэушник, вот тут деньги переводили в НКО, вот здесь деньги передавали через такое-то посольство. Поэтому вполне возможно, что в его картине мира это действительно так… А вы так не думаете, что он так думает?

Альбац: Нет.

Собчак: То есть вы думаете, что это чистая манипуляция.

Альбац: Мне кажется, что да. Потому что в противном случае я должна сказать себе и слушателям “Эха Москвы”, что во главе государства находится неадекватный человек.

“Эхо Москвы”

Начал Хрущев рассказывать такие вещи, что, по-моему, и президиум при всей своей выдержанности этого не ожидал.

- …Было это не помню в каком-то году, был я в Западной Украине, ну, там бендеровцы, то, другое, был я тогда секретарем. Вдруг по ВЧ меня вызывают из Москвы – Сталин… Прилетел, вызывает он меня к себе: “Вот что творится, Никита, ты посмотри. Вот список: сто восемьдесят человек – заговор на мою жизнь, и во главе секретарь МК, – и подает мне список. – Я тебе верю, Никита, разберись, в чем дело”. Я беру этот список, проверяю: ну, чепуха, секретари райкома, инструкторы, хорошие ребята, ну, и там стоит действительно во главе секретарь МК. Мы с Маленковым посовещались: что же нам делать с этим секретарем-то. Решили: пока переведем его скоренько в Горький… Дня через три вызывает меня Сталин: “Что, расследовал?” Я ему говорю: все клевета, Иосиф Виссарионович, люди честные, готовы за вас жизнь положить. “Проверил точно?” – “Точно, проверил”… Он берет список и говорит: “Ох, подлецы, подлецы, на какое ж дело идут – клевещут на невинных людей”… Вы думаете, легко было нам? Ведь, между нами говоря, – говорит Хрущев, понизивши голос и забывая о том, что в зале сидит ровным счетом шестьсот пятьдесят человек, – между нами говоря, это же был сумасшедший в последние годы жизни, су-ма-сшедший. На троне, заметьте.

Михаил Ромм. “Устные рассказы”