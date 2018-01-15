Понедельник, 15 января 2018

Но совхоз имени Ленина, который сто лет… С именем вождя добился удивительных результатов… идеи Ленина, справедливости, которые, кстати, очень востребованы сейчас в обществе, идеи равенства, идеи братства, идеи, что большинство людей не должно жить в нищете. Эти идеи привели к тому, что мы стали хорошо работать… Представляете, если бы все этими идеями воспользовались, вся Россия была бы такой, как наш совхоз… Мы всегда были хозяйством, таких хозяйств было много. В нашем Ленинском районе было 11 предприятий, одно другого краше.

Павел Грудинин, директор ЗАО “Совхоз имени Ленина”, кандидат в президенты России от КПРФ

- Если бы мне, Глеба, сказали сейчас: вот летит такой самолет, на ем бомба атомная. Хочешь, тебя тут как собаку похоронит под лестницей, и семью твою перекроет, и еще мильен людей, но с вами – Отца Усатого и все заведение их с корнем, чтоб не было больше, чтоб не страдал народ по лагерях, по колхозах, по лесхозах? – Спиридон напрягся, подпирая крутыми плечами уже словно падающую на него лестницу, и вместе с ней крышу, и всю Москву. – Я, Глеба, поверишь? нет больше терпежу! терпежу – не осталось! Я бы сказал, – он вывернул голову к самолету: – А ну! ну! кидай! рушь!!

Александр Солженицын. “В круге первом”