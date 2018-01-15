Понедельник, 15 января 2018

Судья Раздольненского райсуда аннексированного Крыма Елена Тедеева приговорила украинского активиста Владимира Балуха к 3 годам 7 месяцам колонии-поселения со штрафом 10 тысяч рублей по сфабрикованному делу о хранении патронов и тротиловых шашек. Об этом сообщает корреспондент “Граней” из зала суда.

46-летний Балух, фермер из села Серебрянка Раздольненского района, был объявлен виновным по части 1 статьи 222 (незаконный оборот боеприпасов) и части 1 статьи 222.1 российского УК (незаконный оборот взрывчатки).

На время до вступления приговора в законную силу Тедееву ужесточила активисту меру пресечения, заменив ему домашний арест содержанием в СИЗО, как и просил в прениях прокурор Дмитрий Королев. Балуха взяли под стражу в зале суда.

После оглашения приговора политзек заявил: “Вы все равно не добьетесь главной цели, которую вы преследовали всю дорогу, – запугать лично меня и в моем лице всех людей, и даже тех, которые начали уже прозревать в отношении государства, оккупировавшего Крым четыре года назад. Люди уже видят, что это за государство, и недовольство людей все больше и больше. А то, что вы нас никогда не запугаете, – это доказывает присутствие здесь людей, которые вас тоже не боятся”.

Прения прошли 15 января. Королев требовал для активиста 5 лет 1 месяц колонии-поселения со штрафом 20 тысяч рублей.

Защита настаивала на оправдательном приговоре. Адвокат указывал, что доказательства, полученные при обыске у Балуха, должны быть исключены из дела как добытые с нарушением закона. Также юрист отмечал, что Тедеева не изучила в процессе один из пяти томов дела, а большинство свидетелей обвинения в ходе разбирательства допрошены не были. В частности, судья отказалась вызвать на допрос начальника УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю Виктора Палагина, подделанные подписи которого стоят в материалах дела. В числе свидетелей обвинения, также напоминал адвокат, есть психически больной человек.

Сам Балух, выступая в понедельник с последним словом, вновь привел доказательства того, что дело против него сфабриковано из-за непризнания им аннексии Крыма. “Вы пытаетесь меня научить любить так называемую новую родину? – заметил он в заключение своей речи. – Но это никогда у вас не получится, чего бы мне это ни стоило”.

“Слезы матерей тех ребят, которые отстаивают законность и право на самоопределение, право на свободу, на чувство достоинства ценой собственной жизни, сколько уже оплачено, – это все, ребятки, ваша система устраивает, – подчеркнул активист. – Эта система человеконенавистническая… Принимайте какое угодно решение. Я однозначно заявил уже свою позицию и от нее отказываться не собираюсь. Виновные все равно все будут наказаны. Победа будет за нами. Слава Україні!”

На оглашение приговора ни один из трех адвокатов активиста – Дмитрий Динзе, Ольга Динзе и Тарас Омельченко – явиться не смогли. Между тем поддержать Балуха пришли украинские и крымскотатарские активисты, в том числе председатель центризбиркома Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев и члены “Крымской солидарности”.

Перед тем, как силовики из уголовно-исполнительной инспекции ФСИН забрали Балуха на суд, активиста посетил архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент (Кущ). Он исповедал и причастил Балуха. “Я долго добивался от суда права на встречу”, – заметил архиепископ “Крым.Реалиям”.

Владимир Балух перед оглашением приговора. Видео с ФБ-страницы Михаила Батрака:

Дело Балуха рассматривалось в суде повторно. Первый приговор активисту вынесла 4 августа 2017 года судья Раздольненского райсуда Мария Бедрицкая. Она дала подсудимому тот же срок и тот же штраф, что и теперь Тедеева, однако отбывать срок назначила не в колонии-поселении, а в колонии общего режима. Королев, поддерживавший обвинение и в первом процессе, требовал для активиста те же 5 лет 1 месяц, что и в ходе нынешнего разбирательства, однако тоже настаивал на общем режиме, а не на поселении.

Этот приговор 2 октября был отменен по формальным основаниям. Верховный суд аннексированного Крыма указал, что в 2016 году Бедрицкая судила Балуха по первому делу – об оскорблении оперативника ЦПЭ (Балух получил 320 часов обязательных работ), – поэтому от рассмотрения нового дела активиста должна была самоустраниться, признав свою заинтересованность.

Слушания по существу дела в рамках повторного процесса продолжались с 7 ноября. В конце того же месяца, 29 ноября, верховный суд Крыма отменил решение о дальнейшем продлении Балуху срока содержания в СИЗО, и 1 декабря активиста перевели под домашний арест.

В декабре 2013 года, в первые недели Революции достоинства, Балух вывесил над своим домом красно-черный флаг Украинской повстанческой армии. Через некоторое время ночью этот флаг тайно сорвали, и фермер заменил его национальным флагом Украины. За российским гражданством после аннексии Крыма активист не обращался.

29 ноября 2016-го Балух прикрепил на стене своего дома табличку “вулиця Героїв Небесної сотні, 18″. Власти потребовали табличку снять, угрожая преследованием, однако активист требование проигнорировал.

Полторы недели спустя, 8 декабря, оперативники ФСБ провели у Балуха очередной обыск, по итогам которого и объявили об обнаружении нескольких десятков патронов и нескольких тротиловых шашек. Активист был задержан и отправлен в СИЗО-1 в Симферополе.

В СИЗО здоровье Балуха серьезно ухудшилось: обострился бронхит, случались приступы мочекаменной болезни и гипертонические кризы, начались проблемы с пищеварением. Как до, так и после перевода под домашний арест активисту неоднократно вызывали в суд скорую. Так, 27 декабря скорая приезжала дважды: Балух жаловался на боли в спине. После того как Тедеева отказалась сделать перерыв в слушаниях, подсудимый из-за боли лег на пол.

В начале 2017 года Балух подвергался избиениям в СИЗО, а летом – оскорблениям и побоям со стороны начальника раздольненского ИВС Валерия Ткаченко. В ИВС Балуха доставляли из СИЗО для участия в суде.

13 августа стало известно, что один из адвокатов политзека подал в полицию жалобу на Ткаченко. Однако в итоге СКР открыл дело против самого Балуха, вменив ему избиение начальника ИВС. Первоначально активисту инкриминировали часть 1 статьи 318 российского УК (применение неопасного насилия к представителю власти); затем дело было переквалифицировано на часть 2 статьи 321 кодекса (применение неопасного насилия к сотруднику места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности). Как первоначальное, так и окончательное обвинение предусматривают до пяти лет колонии.

На очную ставку с Балухом Ткаченко явиться отказался. Между тем, отмечала защита, российский закон не предусматривает для потерпевших права отказа от очной ставки. Однако следователь Раздольненского межрайотдела СКР Н. Бондаренко не стал добиваться привода Ткаченко.

17 декабря следствие по третьему делу Балуха завершилось. Материалы ушли в прокуратуру. Если она утвердит обвинительное заключение, дело поступит в суд.