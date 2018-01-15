Понедельник, 15 января 2018

Руководитель чеченского отделения правозащитного центра “Мемориал” Оюб Титиев написал заявление о фабрикации дела в отношении него на имя президента России Владимира Путина, главы СКР Александра Бастрыкина и директора ФСБ Александра Бортникова. Фотокопию документа публикует “Новая газета”.

“09.01.2018 года я был задержан сотрудниками Курчалоевского ОВД, и в мою машину было подброшено наркотическое вещество. Против меня было сфабриковано уголовное дело. Полностью подтасованы доказательства моей вины. Вину свою я не признал и не признаю. Хочу довести до Вас, если я каким-нибудь образом признаю себя виновным в инкриминируемом мне деянии, это будет означать, что меня заставили признать себя виновным путем физического воздействия или шантажом”, – говорится в документе.

Заявление Титиев написал 12 января по собственному желанию и передал своему адвокату.

9 января 60-летний Титиев был задержан кадыровцами. Два дня спустя судья Шалинского горсуда Чечни Хамзат Ибрагимов арестовал правозащитника на два месяца. Политзеку вменена часть 2 статьи 228 УК (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), предусматривающая от 3 до 10 лет колонии. Как утверждается, активист вез в машине 180 грамм марихуаны. Как выяснилось на суде об аресте задержанного, к фабрикации дела против него причастны оперативники угрозыска Манджиков и Магомадов.

С самого начала Титиев вину не признавал, настаивая на том, что наркотики в его автомобиль подбросили при досмотре. 12 января адвокат Петр Заикин подал в управление СКР по Чеченской республике соответствующее заявление правозащитника. “Мой подзащитный просит возбудить дело и привлечь к ответственности неизвестного ему сотрудника, который подбросил к нему в машину пакет с наркосодержащим веществом. Неизвестного потому, что данный сотрудник не соизволил ни представиться, ни показать удостоверение”, – отметил адвокат.

Кадыровцы грозили Титиеву сфабриковать дело по 228-й статье против его сына, угрожали другим родственникам политзека. 10 января в дом правозащитника в Курчалое ворвались оперативники местного райотдела полиции. Жены и детей задержанного дома не было – там находились только родственницы Якуба Титиева, брата активиста. Силовики заявили, что разыскивают Якуба и его 28-летнего сына Бекхана, пояснив, что те должны явиться к своему участковому, иначе их родных ожидают неприятности. Причину, по которой разыскиваются брат и племянник задержанного, визитеры не объяснили. Затем кадыровцы выгнали всех женщин из дома и заперли его, а ключи забрали с собой.

В конце прошлой недели родственники Титиева из-за угроз покинули Чечню.

В понедельник стало известно, что следователь ОМВД по Курчалоевскому району Чечни С. Саламов оставил Титиева в изоляторе временного содержания города Шали до 21 января. По статье 13 закона о содержании под стражей 10 дней – максимальный срок, в течение которого арестованного можно держать в ИВС для нужд следствия. Адвокат отметил, что ближайшие следственные действия состоятся только 19 января. После 21-го числа Титиева должны перевести в СИЗО-1 в Грозном.

Титиеву в изоляторе не оказывают медпопощь. В день задержания он должен был посетить стоматолога. “До сих пор его не вывезли к стоматологу на примерку зубных протезов, хотя следователь обещал. В результате Титиев лишен возможности есть твердую пищу. Мы расцениваем это как преднамеренное жестокое обращение с ним”, – заявил член правления “Международного Мемориала” Олег Орлов