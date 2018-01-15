Понедельник, 15 января 2018

39-летний житель башкирского города Ишимбай Дмитрий Рудов, в понедельник совершивший самосожжение у здания мэрии, вечером того же дня умер в больнице. Об этом сообщает региональный главк СКР.

У Рудова были термические ожоги 85 процентов тела и проникающее резаное ранение брюшной стенки.

Возбуждено дело по статье 110 УК (доведение до самоубийства).

Утром 15 января Рудов, бывший инженер-электрик фирмы “Газпром-нефтехим – Салават”, явился к мэрии Ишимбая, выпил кислоту и нанес себе удар ножом в живот, а затем облил себя бензином и поджег.

В марте 2017 года Рудов, отец двух несовершеннолетних детей, был уволен с работы по сокращению штатов. Он обжаловал увольнение, и в августе Ишимбайский горсуд обязал дочернюю фирму “Газпрома” восстановить Рудова на работе и выплатить ему 30 тысяч рублей компенсации. Однако работодатель не выплатил ему эту сумму целиком. Тогда Рудов перестал ходить на работу, требуя рассчитаться с долгом, и в итоге был уволен повторно – по обвинению в прогуле.

Инженер вновь подал в суд, на этот раз потребовав компенсацию в сумме 15 миллионов рублей, однако новое разбирательство проиграл.

Сообщалось, что Рудов страдал подагрой и намеревался проходить медкомиссию для получения инвалидности.

В декабре прошлого года Рудов направил письмо с рассказом о своих проблемах Владимиру Путину. Он отмечал, что состоит в “Единой России” и обращался в партию за поддержкой, однако не получил ее.