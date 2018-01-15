Понедельник, 15 января 2018

Федеральная служба безопасности прекратила уголовное преследование замглавы управления собственной безопасности СКР полковника Александра Ламонова по делу о взятке от “вора в законе” Захария Калашова (Шакро Молодого). Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

“В отношении Ламонова прекращено дело о взятке от Шакро, возбужденное летом 2016 года. За ним признано право на реабилитацию”,- сказал источник.

Адвокат Ламонова не стала комментировать эту информацию, сославшись на подписку о неразглашении. При этом полковник все еще находится под стражей. В отношении него идет расследование дела о взятке за смягчение обвинения криминальному авторитету Андрею Кочуйкову (известному также как Итальянец) и освобождение его из СИЗО.

Дело о взятках от Шакро ФСБ возбудила летом 2016 года. Тогда же в СИЗО были отправлены первый замначальника столичного главка СКР Денис Никандров, начальник УСБ центрального аппарата ведомства Михаил Максименко и его зам Ламонов. Им были предъявлены обвинения по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Как утверждает ФСБ, чиновники за взятку 200 тысяч долларов разваливали дело, возбужденное против Шакро после перестрелки, произошедшей в декабре 2015 года на Рочдельской улице в центре Москвы. В дальнейшем арестованным вменили еще ряд эпизодов взяточничества.

27 декабря был задержан и в тот же день арестован новый фигурант дела – бывший начальник управления СКР по Центральному округу Москвы Алексей Крамаренко. Он ушел из следственного ведомства как раз после возбуждения дела о взятках от Шакро и устроился в службу безопасности “Роснефти”. По информации “Коммерсанта”, не исключен и еще ряд арестов по делу.