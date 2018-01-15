Понедельник, 15 января 2018

Григорианский календарь, используемый в России последние 100 лет, следует заменить прежним юлианским. Как передает РИА “Новости”, такое заявление сделал первый зампред синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Александр Щипков.

Таким образом Щипков прокомментировал высказываемое рядом прихожан РПЦ мнение о необходимости перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря по григорианскому календарю. “России пора возвращаться к юлианскому календарю, существовавшему еще во времена Христа, – заметил функционер. – Уверен, что рано или поздно это произойдет”.

РПЦ, добавил Щипков, – единственная хранительница традиций в России, а любая модернизация – лишь политический тренд. “Календарь – это не цифры на бумаге, а часть картины мира народа. Мы находимся в своей, православной парадигме и в ней должны и оставаться”, – подчеркнул функционер.

Григорианский календарь, известный в России также как новый стиль, принят как основной в большинстве стран мира, за исключением Северной Кореи, где с 1997 года принято летосчисление чучхэ, а также Таиланда и Эфиопии.

В странах Восточной Европы переход на григорианский календарь завершился в 1920-х годах. Тогда же большинство православных церквей перешло на разработанный сербским астрономом Милутином Миланковичем новоюлианский календарь, даты которого на срок вплоть до 2800 года совпадают с датами григорианского. Рождество эти церкви празднуют 25 декабря.

Между тем РПЦ и ряд других православных церквей, в частности Сербская, Грузинская, Украинская и Украинская автокефальная, а также Украинская и Российская грекокатолические церкви используют традиционный юлианский календарь, в котором 25 декабря григорианского календаря соответствует 7 января. В этот день и отмечается Рождество.

Юлианский календарь действительно уже существовал во времена Иисуса Христа. Однако в Галилее и Иудее евреи тогда жили по собственному календарю, в основу которого положены существенно отличающиеся от юлианских принципы счисления времени.