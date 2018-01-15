Понедельник, 15 января 2018

Решение о помиловании бывшего члена Совета Федерации от Башкирии Игоря Изместьева, осужденного пожизненно за организацию заказных убийств, будет принято в конце января. Об этом заявила глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, сообщает Интерфакс.

“Из московской комиссии по помилованию в администрацию президента, в отдел, который занимается помилованием, пришло его (Изместьева. – Ред.) прошение с положительным заключением. Он включен в проект указа о помиловании, – сказала Алексеева. -

– Проект указа будет рассматривать и подписывать президент в конце января”.

В начале сентября Алексеева сообщила, что прошение о помиловании Изместьева подано по месту отбытия им наказания в соликамской колонии “Белый лебедь”, а также напрямую в администрацию президента.

20 июля Владимир Путин лично посетил Алексееву и поздравил с 90-летием. Во время визита глава МХГ попросила президента помиловать Изместьева. “Я президенту сказала: “Это не подарок, это просьба. Сделайте доброе дело – помилуйте Игоря Изместьева. Это милосердие… Я знаю, Владимир Владимирович, что когда вы обещаете, вы обязательно выполняете”. Он сказал: Да. Я, говорит, обещаю, – рассказала Алексеева. – Теперь завтра я обрадую этим известием мать Игоря Изместьева”.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин обещал рассмотреть вопрос о помиловании Изместьева. “Да. Президент сказал, что это возможно, и что на это потребуется время”, – сказал Песков.

Изместьев занимался нефтяным бизнесом и был сенатором от Башкирии с 2001 по 2006 год. В 2007 году сотрудники ФСБ задержали Изместьева в аэропорту Бишкека, куда он прилетел на переговоры. Экс-сенатора обвинили в причастности к убийству нотариуса Галины Перепелкиной, супруги его бывшего делового партнера Юрия Бушуева.

В 2010 году Изместьев был приговорен Московским городским судом к пожизненному тюремному заключению по обвинениям в организации убийств, терроризме, бандитизме, организации дачи взятки и покушении на жизнь Урала Рахимова – сына тогдашнего президента Башкирии Муртазы Рахимова. Одновременно суд удовлетворил иски потерпевших на общую сумму 7,8 миллиона рублей.

Показания Изместьева стали основанием для ареста предпринимателя Левона Айрапетяна, одного из фигурантов уголовного дела о хищении акций нефтяной компании “Башнефть”.

В апреле 2015 года генпрокурор Юрий Чайка сообщил, что активы Изместьева возвращены из Швейцарии, и за счет этих денег потерпевшим будет компенсироваться ущерб.