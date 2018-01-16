Вторник, 16 января 2018

Коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда (Ростов-на-Дону) под председательством Вячеслава Корсакова в понедельник начала слушания по существу дела о вербовке в “Исламское государство”, сфабрикованного против 43-летнего Мухарема Орозбаева – бывшего председателя Кучерлинского сельсовета Туркменского района Ставрополья. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

Орозбаеву вменена часть 2 статьи 205.1 УК (содействие терроризму с использованием служебного положения), предусматривающая от 10 лет до пожизненного срока.

Согласно фабуле дела, Орозбаев – приверженец радикального ислама. Пользуясь авторитетом среди местных жителей, говорится в обвинительном заключении, подсудимый убедил Рахмана Багбекова – молодого человека из входящего в сельсовет аула Шарахалсун – отправиться в Сирию воевать на стороне ИГ. Как утверждается в деле, 23 января 2015 года Орозбаев через подставных лиц купил для Багбекова авиабилет на египетский курорт Хургаду, а по прибытии молодого человека в Египет несколько раз перевел ему деньги на банковскую карту. Деньги на обратную дорогу, заявляет обвинение, Багбекову также перечислил Орозбаев через подставных лиц.

В феврале (по другим данным – марте) 2016-го Багбеков был задержан в аэропорту сразу по прибытии в Россию. 25 октября того же года СКОВС приговорил молодого человека к 15 годам строгого режима. Как утверждалось, осужденный в июле – августе 2015-го обучался минно-взрывному делу в лагере джихадистов в Хомсе.

Между тем в деле Багбекова говорилось, что в Египет он прибыл изучать арабский язык в исламском центре Каира и завербовал его там некий человек, с которым он познакомился в местной мечети.

Орозбаев был задержан ФСБ 28 декабря 2016-го и отправлен в СИЗО. В суд дело поступило в декабре прошлого года. Предварительных слушаний не проводилось; начало разбирательства по существу трижды переносили.

На слушаниях 15 января Орозбаев отказался признать вину. “20 томов (дела. – Ред.) изучил – и не понимаю, – заявил он судьям. – Я здесь, чтобы вы мне показали, в чем я виноват”.

Адвокат подсудимого Адам Абубакаров назвал обвинительное заключение “набором слов ни о чем”. В частности, указал он, Орозбаев придерживается традиционного, а не радикального ислама. Также, добавил юрист, в материалах дела нет ответа на вопрос, где именно Багбеков снимал деньги, переводившиеся председателем сельсовета. “В каком банкомате они получались – в провинции Хомс, где он якобы проходил подготовку, или в Каире, где он изучал Коран, что не запрещено? Почему следствие это не раскрывает, раз известно, с каких банкоматов направлялись денежные средства?” – отметил адвокат.

В начале слушаний судейская коллегия отказала Абубакарову в отводе навязанного ею адвоката по назначению Марины Левенец. Также было отклонено ходатайство юриста о проведении фото- и видеосъемки – судьи сослались на “характер обвинения и безопасность участников процесса”.

Судья Корсаков в 2015 году входил в состав коллегии, вынесшей приговор Олегу Сенцову и Александру Кольченко. Годом позже он возглавлял коллегию, осудившую фигурантов севастопольского дела “Хизб ут-тахрир”. В прошлом месяце коллегия под председательством Корсакова отправила в колонию Рамзана Белялова и Магомеда Маздаева, ложно обвиненных в участии в рейде чеченских войск на Буденновск в 1995 году.

Следующее заседание по делу Орозбаева пройдет 17 января; на нем предполагается изучить процессуальные документы. Допросы свидетелей запланированы на 22-е и 29-е число; они будут проводиться по видеосвязи со Ставропольским гарнизонным военным судом.

Орозбаев возглавлял Кучерлинский сельсовет около 15 лет; его трижды избирали на пост председателя. На ВК-странице “Единство туркмен” чиновника характеризовали как “преданного мусульманина”, “тесно сотрудничающего с мусульманской общиной… в вопросах организации повседневной жизни”.

Туркмены поселились на северо-востоке нынешнего Ставрополья в XVII-XVIII веках. Традиционное русское название ставропольских туркмен – трухмены; численность их составляет около 15 тысяч человек. Мононациональных туркменских аулов нет – везде наряду с туркменами проживают и представители других народов. Наибольшую долю – 96,5 процентов населения – туркмены составляют в Шарахалсуне, где жил осужденный Багбеков.