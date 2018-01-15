Понедельник, 15 января 2018

Генпрокуратура проверит наличие публичного оправдания терроризма и экстремизма в действиях организаторов фестиваля “Артдокфест”, а также режиссеров фильмов о войне на Восточной Украине “Полет пули” Беаты Бубенец и “Война ради мира” Евгения Титаренко. Об этом заявил руководитель прокремлевского движения SERB Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич), сообщает ТАСС.

“Мы получили положительный ответ из Генпрокуратуры по поводу нашего заявления о проверке организатора фестиваля “Артдокфест 2017″ Виталия Манского и режиссера фильма “Полет пули” Беаты Бубенец (Елены Степановой), а также украинского режиссера фильма “Война ради мира” Титаренко на наличие признаков состава преступления по статьям 205.1, 205.2, 280 и 282 УК (содействие террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, публичные призывы к экстремистской деятельности, возбуждение ненависи или вражды. – Ред.), – сказал Бекетов. – Проверка назначена, и при наличии в действиях указанных лиц признаков преступлений, перечисленных в заявлении, их привлекут к уголовной ответственности”.

В заявлении движения в прокуратуру говорилось, что публичная демонстрация подобных документальных фильмов провоцирует массовые беспорядки, так как граждане фактически вынуждены прибегать к самозащите своих гражданских прав, “к чему их сознательно и целенаправленно провоцируют организаторы фестиваля”.

9-10 декабря в московском кинотеатре “Октябрь” в рамках “Артдокфеста” были намечены показы фильма российского режиссера Бубенец “Полет пули”. 9 декабря на показ картины явились некие сторонники боевиков ДНР и ЛНР. Они пригрозили организаторам “серьезными проблемами” во время следующей демонстрации фильма, пообещав, что на очередной сеанс “человек 500 подойдут”.

На другой день Горошко и другие черносотенцы из SERB и “Союза десантников” вломились в зал во время демонстрации фильма с флагами “Новороссии”. Визитеров было не 500, как организаторам обещали накануне, но около 50. Часть боевиков была одета в камуфляж; от некоторых ощутимо пахло спиртным.

Экран облили мочой, после чего Бекетов начал, забравшись на возвышение перед зрителями, начал кричать: “Прекращайте показ фильма! Фильма не будет такого, где убивают русских!”. Несколько полицейских, находившихся в зале, вывели боевиков. Горошко, Бекетова и Шкоду задержали и доставили в ОП “Арбат”. Однако из-за зловония, распространившегося в зале, Манский отменил сеанс, объявив эвакуацию зрителей.

13 декабря Пресненский райсуд арестовал на семь суток Бекетова и еще двоих участников движения. Позже на тот же срок был арестован зритель фильма Виталий Леонтьев. Он вступил в полемику с погромщиками и был задержан вместе с ними.

В тот же день столичный ЦПЭ потребовал от дирекции “Артдокфеста” предоставить копию “Полета пули”, “Войны ради мира” и фильма “Мустафа” режиссера Эрнеса Сарыхалилова о национальном лидере крымских татар Мустафе Джемилеве.

Минкульт после доноса вице-спикера Госдумы единороса Петра Толстого направил в Генпрокуратуру обращение о проверке “Войны ради мира”. В ответе Толстому за подписью главы ведомства Владимира Мединского отмечалось, что в картине “имеются сцены с нецензурной бранью и содержится откровенно лживая информация, направленная на дискредитацию нашей страны”, а следовательно, в фильме налицо “явные признаки экстремистской направленности”.

7 декабря показ “Мустафы” отменила администрация кинотеатра “Октябрь” после звонка неизвестных лиц. “Война ради мира” была исключена из программы самими организаторами “Артдокфеста”. Дирекция сослалась на невозможность обеспечить надежную защиту от провокаций в Чешском центре при посольстве восточноевропейской страны, где был запланирован показ.