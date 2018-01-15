Понедельник, 15 января 2018

В Каспийске, пригороде Махачкалы, собровцы расстреляли инвалида II группы Алексея Омаева, после чего обвинили его в нападении на них. Об этом сообщают “Кавказ.Реалии” со ссылкой на родственников убитого.

Как передает дагестанский главк СКР, не называя имени покойного, 46-летний Омаев был убит в понедельник около 18:30 у жилого дома на Виноградной улице в дачном поселке на окраине города. По утверждению следственного ведомства, собровцы остановили гражданина для проверки документов, а тот открыл по ним стрельбу и был убит ответным огнем.

Открыто дело по статье 317 (посягательство на жизнь правоохранителя), части 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия) и части 1 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатки). По информации “Интерфакс-Юга”, при убитом были найдены пистолет Макарова и граната РГД-5.

Неназванный “информированный источник” агентства также утверждал, что Омаев был участником вооруженного подполья, известным именем Али. Заявлялось, что ранее покойный был осужден по статьям 161 (грабеж) и 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Кроме того, говорится в публикации, Омаева подозревали в вербовке молодых людей в “Исламское государство”. Именно он, заявлял собеседник “Интерфакс-Юга”, вовлек в подполье 19-летнего Ислама Палатова – одного из двух убитых 28 августа 2017 года в Каспийске при атаке с ножами на полицейских.

Между тем родственники убитого рассказали “Кавказ.Реалиям”, что Омаев “физически не мог начать стрельбу”, поскольку левая часть тела у него была парализована. “Он еле передвигался, без посторонней помощи не мог ничего достать из кармана”, – отметили родственники.

В свою очередь, соседи охарактеризовали Омаева как спокойного, мирного и доброжелательного человека. Они отметили, что не верят заявлениям силовиков о том, будто покойный напал на них.

Как передает “Кавказский узел”, Омаев посещал салафитскую мечеть “Тангим” на улице Генерала Омарова в Махачкале.

В понедельник Омаев, потерявший пенсионные документы, отправился с женой в отделение Пенсионного фонда за новыми. Между тем к дому инвалида подъехали несколько машин силовиков. На обратном пути из Пенсионного фонда Омаев повстречал знакомого и задержался с ним; жена отправилась домой одна. “Получается, что силовики ее пропустили. До дома Омаев так и не дошел”, – рассказал изданию родственник убитого.

Тело Омаева семье пока не выдано.

У убитого осталось четверо детей.