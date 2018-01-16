Вторник, 16 января 2018

Комитет Палаты представителей Конгресса США по разведке потребовал, чтобы Стивен Бэннон, бывший советник президента Дональда Трампа, дал показания в суде в рамках расследования российского вмешательства в выборы 2016 года. Об этом сообщает The Hill.

Причиной стал отказ экс-советника в ходе закрытого заседания комитета отвечать на вопросы о своей работе в администрации как в период передачи власти, так и в начале президентства Трампа. В частности, Бэннон утверждал, что ему запрещено разглашать информацию о его работе в администрации. Однако представитель Белого дома сообщил, что конфиденциальность переписки и бесед президента не дает бывшему советнику права не отвечать на вопросы комитета.

До этого спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследует российское вмешательство в выборы президента США, также вызвал Бэннона для дачи показаний в суде перед коллегией присяжных. По словам источников, повестку экс-советнику выписали, поскольку сотрудники ФБР “не смогли выйти с ним на контакт”. При этом вызов в суд не означает, что сам Бэннон также фигурирует в деле, расследуемом Мюллером.

9 января The Washington Post сообщала, что Мюллер на встрече с адвокатами президента США заявил о намерении лично допросить Трампа. У спецпрокурора есть к президенту несколько вопросов, связанных с расследованием, рассказал близкий к расследованию источник. Допрос может состояться в течение ближайших недель. По словам источника, сам Трамп готов ответить на вопросы Мюллера, чтобы продемонстрировать, что его штаб не был связан с Россией перед президентскими выборами. При этом его адвокаты не хотят, чтобы президент присутствовал на личном допросе без предварительного списка вопросов.

Бэннон был советником американского президента по стратегическим вопросам с января по август 2017 года. Его называли одним из самых влиятельных сотрудников администрации. Однако в конце лета у Беннона возник конфликт с главой аппарата Белого Дома Джоном Келли и другими чиновниками, почсле чего советник подал прошение об отставке.