Рейтинг СМИ

Посетите рейтинг сайтов СМИ. В рейтинге учавствуют лучшие СМИ ресурсы.

Перейти на Рейтинг
Home » Культура

Аресты по делу “Седьмой студии” продлены до 19 апреля

Вторник, 16 января 2018

Судья Басманного райсуда Москвы Евгения Николаева продлила режиссеру Кириллу Серебренникову, бывшему худруку “Седьмой студии”, срок домашнего ареста еще на три месяца – до 19 апреля. Об этом сообщает Интерфакс.

Тот же суд на этот же срок оставил в СИЗО бывшего генпродюсера “Седьмой студии” Алексея Малобродского, а под домашним арестом – ее экс-директора Юрия Итина. Какие судьи рассматривали ходатайства СКР в отношении этих фигурантов, не уточняется.

Как передает РБК, на слушания о продлении ареста Серебренникову пришли актриса Чулпан Хаматова и писательница Виктория Токарева.

12 января СКР завершил следствие по основному делу “Седьмой студии”. Теперь обвиняемые – помимо Серебренникова, Малобродского и Итина это директор Российского академического молодежного театра, в прошлом начальница департамента Минкульта Софья Апфельбаум, также помещенная под домашний арест до 19 апреля, – приступают к ознакомлению с материалами дела. Затем оно уйдет в прокуратуру, а далее, если надзорное ведомство утвердит обвинительное заключение, – в суд.

Также завершено следствие и по двум делам, выделенным из основного дела “Седьмой студии” в отдельные производства. По одному из дел проходит бывшая главбух организации Нина Масляева. Она единственная из фигурантов, которая признала вину и заключила с прокуратурой сделку, в рамках которой дала показания против бывших коллег. Ее будут судить в особом порядке.

По второму делу обвиняется преемница Малобродского в должности генпродюсера “Седьмой студии” Екатерина Воронова, которая скрылась за границей. Обычно следствие по делам лиц, находящихся в розыске, приостанавливают, однако расследование в отношении Вороновой приостановлено не было. Как можно предположить, суд над ней также будет заочным; часть 5 статьи 247 УПК (участие подсудимого) допускает проведение заочного процесса по обвинению, инкриминированному эмигрантке.

Всем шестерым обвиняемым инкриминирована часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающая до 10 лет колонии. Объем дела превышает 100 томов. Как утверждает следственное ведомство, в 2011-2014 годах Минкульт выделил Серебренникову свыше 214 миллионов рублей на реализацию проекта “Платформа”, целями которого были названы развитие и популяризация современного искусства. Для воплощения проекта и образовали “Седьмую студию”.

Однако, заявляет СКР, Серебренников дал другим фигурантам указание завысить данные о количестве и стоимости мероприятий. Также утверждается, что режиссер поручал обеспечивать заключение “Седьмой студией” с подконтрольными ему фирмами и частными предпринимателями, в том числе фирмами-однодневками, фиктивных договоров на реализацию мероприятий проекта “Платформа”. Средства, переведенные по этим договорам, якобы были обналичены и распределены Серебренниковым между фигурантами.

Первоначально СКР оценивал сумму ущерба от хищений, вмененных фигурантам, в 68 миллионов рублей. В окончательной редакции обвинения это значение, однако, выросло почти вдвое – до 133 миллионов. В остальном фабула дела осталась неизменной.