Вторник, 16 января 2018

Судья Басманного райсуда Москвы Евгения Николаева продлила режиссеру Кириллу Серебренникову, бывшему худруку “Седьмой студии”, срок домашнего ареста еще на три месяца – до 19 апреля. Об этом сообщает Интерфакс.

Тот же суд на этот же срок оставил в СИЗО бывшего генпродюсера “Седьмой студии” Алексея Малобродского, а под домашним арестом – ее экс-директора Юрия Итина. Какие судьи рассматривали ходатайства СКР в отношении этих фигурантов, не уточняется.

Как передает РБК, на слушания о продлении ареста Серебренникову пришли актриса Чулпан Хаматова и писательница Виктория Токарева.

12 января СКР завершил следствие по основному делу “Седьмой студии”. Теперь обвиняемые – помимо Серебренникова, Малобродского и Итина это директор Российского академического молодежного театра, в прошлом начальница департамента Минкульта Софья Апфельбаум, также помещенная под домашний арест до 19 апреля, – приступают к ознакомлению с материалами дела. Затем оно уйдет в прокуратуру, а далее, если надзорное ведомство утвердит обвинительное заключение, – в суд.

Также завершено следствие и по двум делам, выделенным из основного дела “Седьмой студии” в отдельные производства. По одному из дел проходит бывшая главбух организации Нина Масляева. Она единственная из фигурантов, которая признала вину и заключила с прокуратурой сделку, в рамках которой дала показания против бывших коллег. Ее будут судить в особом порядке.

По второму делу обвиняется преемница Малобродского в должности генпродюсера “Седьмой студии” Екатерина Воронова, которая скрылась за границей. Обычно следствие по делам лиц, находящихся в розыске, приостанавливают, однако расследование в отношении Вороновой приостановлено не было. Как можно предположить, суд над ней также будет заочным; часть 5 статьи 247 УПК (участие подсудимого) допускает проведение заочного процесса по обвинению, инкриминированному эмигрантке.

Всем шестерым обвиняемым инкриминирована часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающая до 10 лет колонии. Объем дела превышает 100 томов. Как утверждает следственное ведомство, в 2011-2014 годах Минкульт выделил Серебренникову свыше 214 миллионов рублей на реализацию проекта “Платформа”, целями которого были названы развитие и популяризация современного искусства. Для воплощения проекта и образовали “Седьмую студию”.

Однако, заявляет СКР, Серебренников дал другим фигурантам указание завысить данные о количестве и стоимости мероприятий. Также утверждается, что режиссер поручал обеспечивать заключение “Седьмой студией” с подконтрольными ему фирмами и частными предпринимателями, в том числе фирмами-однодневками, фиктивных договоров на реализацию мероприятий проекта “Платформа”. Средства, переведенные по этим договорам, якобы были обналичены и распределены Серебренниковым между фигурантами.

Первоначально СКР оценивал сумму ущерба от хищений, вмененных фигурантам, в 68 миллионов рублей. В окончательной редакции обвинения это значение, однако, выросло почти вдвое – до 133 миллионов. В остальном фабула дела осталась неизменной.