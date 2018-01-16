Вторник, 16 января 2018

Избитый в конце декабря в Краснодаре координатор Экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха получил государственную защиту. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его адвоката Алексея Аванесяна.

“Следователь удовлетворил наше ходатайство”, – сказал юрист.

Сейчас Рудомаха продолжает лечение травм, полученных при нападении. “Самочувствие так себе: постоянно голова болит и продолжаю лечиться”, – сказал эколог.

Аванесян обратился за госзащитой для Рудомахи, после того как 9 января на личную электронную почту эколога поступило письмо с угрозами. Оно было отправлено с адреса smertrudomaxe@gmail.com (“Смерть Рудомахе”). В письме было фото эколога, сделанное сразу после разбойного нападения, с текстом текст: “На Кубани не место людям, скрытно исповедующим сатанистские вероучения, использующим иностранные деньги для разрушения России, прикрываясь защитой экологии. Вам безопаснее уехать…” (орфография сохранена).

Еще одно письмо получил замкоординатора Эковахты Дмитрий Шевченко. Текст на его фотографии гласил: “Прихвостней Рудомахи вон из страны. Вам лучше уехать, Дмитрий…”.

“Это послание нужно оценивать как реальную угрозу жизни и здоровью Рудомахи и Шевченко. Совершившие в отношении Андрея насильственное преступление до настоящего времени не установлены, находятся на свободе и знают о медицинском учреждении, в котором сейчас находится потерпевший, – заявил тогда Аванесян. – С учетом серьезности ситуации я обратился к следователю, который занимается расследованием нападения, с ходатайством обеспечить потерпевшему Рудомахе государственную защиту в соответствии со статьей 11 УПК и закона “О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства” в виде личной охраны и выдать ему специальные средства индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности”.

Поздно вечером 28 декабря Рудомаха был жестоко избит тремя преступниками в Краснодаре, когда вместе с коллегами вернулся с инспекции Черноморского побережья. Экологи осматривали незаконно построенную на землях лесного фонда под Геленджиком виллу. По разным данным, она принадлежит либо владельцу петербургской фирмы “Аксис-инвестиции” Николаю Егорову, однокласснику Владимира Путина, либо премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Рудомахе распылили в лицо перцовый газ, после чего повалили на землю и избили. Били в том числе кастетом. Активист получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга средней тяжести, перелом костей носа и пневмоцефалию (скопление воздуха в черепной коробке).

Активисту Эковахты Виктору Чирикову и журналистке Вере Холодной, приехавшим вместе с Рудомахой, также распылили в лицо газ. Чирикову помимо этого нанесли сильный удар в живот. Из машины активистов забрали их рюкзаки, в которых были отснятый материал, аппаратура, паспорта и деньги.

По факту нападения полиция открыла дело по пунктам “а”, “г” части 2 статьи 161 УК (грабеж группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). За такое преступление кодекс предусматривает до семи лет колонии. Между тем экозащитники убеждены, что за нападением на Рудомаху стоял краевой главк ФСБ.

Позже активист Эковахты Александр Савельев опубликовал на YouTube кадры нападения на своих товарищей, сделанные камерой видеонаблюдения. У одного из нападавших на поясе заметен пистолет.