Вторник, 16 января 2018

В Назрани произошел пожар в офисе республиканского представительства правозащитного центра “Мемориал”. Об этом сообщает интернет-газета “Ингушетия”.

В качестве основной версии причин возгорания рассматривается поджог, сообщил изданию источник в правоохранительных органах. “В одном из кабинетов правозащитного центра разбито окно, там же обнаружены следы разбитой бутылки, предположительно с зажигательной смесью”, – сказал источник.

Пожар произошел рано утром. “По уточненной информации, в результате пожара в городе Назрань по улице Муталиева, 46 произошло возгорание двухэтажного офисного здания на втором этаже. Площадь горения составила 76 квадратных метров. Пострадавших нет”, – сообщили в МЧС Ингушетии. Пожарные прибыли на место через 5 минут после вызова. В 6:20 возгорание было полностью ликвидировано. Сгорели офисная мебель, компьютеры и документы.

Как сообщает “Новая газета” со ссылкой на представителей “Мемориала”, камеры наблюдения зафиксировали момент поджога. На записи видны двое неизвестных в масках и перчатках, которые приставляют лестницу к крыше и взбираются по ней на второй этаж, где находится офис “Мемориала”. В кабинете руководителя представительства Тимура Акиева найдена расплавленная пластиковая бутылка с отчетливым запахом керосина. Как считает Акиева, поджигатели, забравшись в его запертый кабинет, оказались в ловушке и не смогли поджечь остальные помещения офиса.

Руководитель программы “Горячие точки” Олег Орлов связывает поджог офиса в Назрани с преследованием главы чеченского представительства “Мемориала” Оюба Титиева. “Хотя наша работа в Ингушетии никак не была связана с чеченской тематикой, мы безусловно связываем это нападение с фабрикацией уголовного дела против Оюба Титиева и выдавливанием “Мемориала” из Чечни”, – отметил Орлов.

“Мемориал” расценивает этот поджог как совершение террористического акта на территории Ингушетии (ст.205 УК: “Совершение взрыва, поджога или иных действий .. в целях дестабилизации деятельности международных организаций”). Мы надеемся, что власти Ингушетии возьмут расследование этого террористического акта под свой контроль”, – говорится в заявлении ПЦ “Мемориал”.

За находящимися в Чечне Орловым и другими сотрудниками “Мемориала”, защищающим Титиева адвокатом Петром Заикиным и журналистами “Новой газеты” ведется плотное наружное наблюдение. За два дня правозащитников и адвоката пять раз задерживали, проверяя на предмет причастности к незаконным вооруженным формированиям. Поджог офиса произошел на третий день их пребывания в регионе.