Воскресенье, 14 января 2018

В Петербурге СКР смягчил обвинение Дине Гариной, бывшей активистке ныне распущенного этнополитического объединения “Русские”, по ее второму делу – за критику оперативников ЦПЭ в выступлении на митинге. Об этом “Граням” сообщил адвокат “Агоры” Виталий Черкасов, представляющий интересы активистки.

Дело переквалифицировано с части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды в отношении социальной группы “сотрудники ЦПЭ”), санкция которой в редакции, действовавшей на момент выступления Гариной, составляет до четырех лет колонии, на статью 319 (оскорбление представителя власти), не предусматривающую лишения свободы.

После без малого двух лет с момента возбуждения дела, за которые оно дважды возвращалось на доследование, СКР заявил об отсутствии признаков экстремизма в речи Гариной.

Между тем срок привлечения активистки к ответственности по 319-й статье давно истек, отметил Черкасов. В этой связи он предположил, что “честь мундира” не позволяет СКР прекратить преследование Гариной по реабилитирующим основаниям.

Дела по 319-й статье УК обязательно предполагают наличие потерпевших. Кто выступает таковым в деле активистки, адвокат не пояснил.

О втором деле Гариной стало известно 20 апреля 2016 года. У активистки взяли подписку о невыезде.

Поводом к возбуждению дела стало выступление Гариной на согласованном митинге против политических репрессий, прошедшем на Марсовом поле 15 марта 2015 года. Акция собрала около 200 человек. Участники потребовали исключения из УК статей 280 (публичные призывы к экстремизму) и 282, роспуска ЦПЭ и отмены политического сыска.

По мнению СКР, утверждение, что в Центр "Э" идут работать только мудаки и отбросы, не возбуждает к эшникам ненависть и вражду, а только оскорбляет. https://t.co/xFKUvKA2p3 pic.twitter.com/Iem9bXTepI

— Грани.Ру (@GraniTweet) 15 января 2018 г.

Гарина в своей речи заявила, что оперативники ЦПЭ – “конечно, еще те мудаки”, “бездельники, дармоеды, моральные уроды”. “В общем-то, русских там нет, – также заметила активистка. – Там в основном полукровки, смешанные. То есть они ненавидят русских изначально, генетически… В центр “Э” идут отбросы”.

Видео с выступлением Гариной было помещено в интернете вечером в день митинга, а уже на другой день ЦПЭ составил акт осмотра видеозаписи, после чего СКР начал доследственную проверку. Тем не менее дело было открыто лишь с шестого раза, 29 марта 2016-го – через год с лишним после акции.

По окончании следствия дело Гариной поступило в Дзержинский райсуд Петербурга, однако 1 февраля 2017 года судья вернула материалы прокурору. В постановлении указывалось, что следователь допустил ряд процессуальных нарушений, в частности нарушил право обвиняемой на ознакомление с материалами дела. Также отмечалось, что “предъявленное обвинение является пространным и не устанавливает действия, связанные с субъективной стороной состава преступления”.

Прокуратура передала материалы в следственное ведомство. Через несколько месяцев СКР повторно направил дело прокурору, однако 24 августа стало известно, что надзорное ведомство само отказалось утверждать обвинительное заключение. Как предполагал Черкасов, прокуратура могла учесть и его доводы о том, что оперативники ЦПЭ не образуют социальной группы.

За время, пока продолжались доследственные проверки, против Гариной возбудили ее первое дело – по части 2 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму через интернет) и той же части 1 статьи 282 УК. Поводом стала ксенофобная публикация националистки во “Вконтакте”. В начале ноября 2015-го Гарину отправили в СИЗО. Арестованная полностью признала вину и выбрала особый порядок рассмотрения дела – без допроса свидетелей и анализа доказательств.

Суд по первому делу Гариной прошел в одно заседание – 3 марта 2016 года. Судья Кировского райсуда Петербурга Ольга Малькова приговорила активистку к полутора годам условно. Гарину освободили из-под стражи в зале суда.