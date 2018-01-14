Воскресенье, 14 января 2018

Врачи Астраханской областной психбольницы по итогам медосвидетельствования болотника Максима Панфилова рекомендовали отпустить его домой на амбулаторное лечение. Об этом сообщает “МБХ Медиа” со ссылкой на адвоката Панфилова Марию Куракину.

По словам юриста, вопрос об освобождении Панфилова из психбольницы в ближайшее время рассмотрит один из районных судов Астрахани.

Панфилов содержится в астраханской психбольнице с июля прошлого года.

29 марта судья Замоскворецкого райсуда Москві Елена Аверченко вынесла постановление об отправке Панфилова на принудительное лечение в психбольницу. Она освободила подсудимого от уголовной ответственности по части 2 статьи 212 (участие в массовых беспорядках) и части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), сославшись на то, что психиатрическая экспертиза в Центре им. Сербского объявила его невменяемым (

ВИДЕО). Продолжительность принудлечения постановлением Аверченко не определена. Его сроки могут продлеваться судами каждые полгода по ходатайству психиатров.

22 июня Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты Панфилова и подтвердил решение райсуда. Таким образом, оно вступило в законную силу.

Панфилову 31 год, он житель Астрахани. Сочувствовал левым силам; специально приезжал в Москву для участия в Марше миллионов 6 мая 2012 года. Был задержан и оштрафован на 500 рублей по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Вернувшись домой, астраханец, по словам его матери, общественной деятельностью не занимался.

7 апреля 2016 года Панфилова задержали в собственной квартире и доставили в Москву. На другой день он был арестован. Между тем у Панфилова тяжелое нервное заболевание – синдром Туретта. После отправки в СИЗО он не получал необходимого лечения, и уже в первые месяцы заключения его состояние сильно ухудшилось.

Согласно фабуле дела, на Болотной площади Панфилов сорвал шлем с омоновца Владимира Филиппова, причинив ему физическую боль. Между тем адвокат Панченко отмечал, что шлем на Филиппове застегнут не был, а потому от вменяемых политзеку действий силовик испытать боль в любом случае не мог.

Сам Панфилов ни на следствии, ни позже, в процессе, вину не признал. “Я считаю, что 6 мая было нарушено мое право на свободу собраний. Мое и других людей, которые там были”, – подчеркнул он во время судебного разбирательства.