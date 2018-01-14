Воскресенье, 14 января 2018

В Ишимбае, Башкирия, бывший инженер-электрик “Газпром нефтехим Салават” Дмитрий Рудов, уволенный с предприятия, устроил самосожжение у здания городской администрации, сообшает Proufu.Ru.

Рудов сначала выпил кислоту и ударил себя ножом, а затем облил себя бензином и поджег. В результате мужчина выжил, его увезла машина скорой помощи.

По сведениям “Идель. Реалий”, Рудов устроился в дочернюю компанию “Газпрома” в 2013 году, а в марте 2017-го был уволен оттуда в связи с сокращением штата. Инженер не согласился с увольнением и обжаловал его в суде: на тот момент он был нетрудоспособен и имел на иждивении двоих несовершеннолетних детей, а также собирался проходить медосвидетельствование для получения статуса инвалида – он страдает подагрой. В августе Ишимбайский горсуд восстановил Рудова на работе и обязал “Газпром нефтехим Салават” выплатить ему компенсацию в 30 тысяч рублей. Однако работодатель не выдал ему эти деньги в полном объеме. Тогда Рудов прекратил ходить на работу, потребовав погашения долга, и в итоге был снова уволен за прогул. Он повторно попробовал восстановиться через суд и потребовал от предприятия вторую компенсацию в 15 миллионов рублей, однако его второй иск был отклонен.

Как сообщает Mkset.Ru, в декабре Рудов обращался с письмом о своих проблемах к президенту Владимиру Путину. Инженер жаловался главе государства на увольнение, а также утверждал, что его отказываются признать инвалидом. В обращении говорится, что Рудова уволили из-за конфликта с непосредственным руководителем. При этом в письме утверждается, что первое решение Ишимского горсуда о восстановлении Рудова на работе позже было отменено Верховным судом Башкирии – в обращении не упоминается про повторное увольнение Рудова из-за прогула и подачу им второго иска. Бывший сотрудник “Газпрома” также отмечал, что состоит в “Единой России” и обращался в партию за помощью, однако не получил содействия.