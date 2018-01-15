Понедельник, 15 января 2018

Лидер “Трудовой России” Виктор Анпилов умер в реанимации Института им. Склифосовского после инсульта, не приходя в сознание. Об этом сообщается на ФБ-странице политика. Анпилову было 72 года.

Накануне левая активистка, депутат Госдумы второго созыва Дарья Митина сообщила, что у политика случился обширный инсульт, когда он ехал на встречу с кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым. В тот же день Анпилова госпитализировали.

Анпилов начал политическую карьеру в 1990 году, избравшись в Моссовет. В 1992 году он принял участие в учредительном съезде Российской коммунистической рабочей партии, в том же году стал одним из создателей “Трудовой России”. В 1996-м Анпилова исключили из РКРП.

В 1992-1993 годах он был активным участником антиельцинских митингов левой оппозиции, в октябре 1993-го защищал Верховный совет. После поражения ВС Анпилов был арестован, почти полгода провел в СИЗО “Лефортово”, однако в феврале 1994 года его вместе с другими участниками октябрьского противостояния освободили по амнистии.

На выборах в Госдуму 1995 года “Трудовая Россия” получила лишь 4,7 процента голосов, не преодолев пятипроцентный барьер. Во время президентской кампании в 1996-м Анпилов отказался поддержать лидера КПРФ Геннадия Зюганова, посчитав его позицию слишком умеренной.

В 2001 году Анпилов безуспешно попытался избраться в Госдуму. Также он пытался попасть в нижнюю палату парламента в 2003 и 2005 годах, сначала по партийному списку ЛДПР, а затем как одномандатник, но оба раза выдвижение сорвалось. Также Анпилов собирался участвовать в президентских выборах 2004 года, но позже отказался от этой инициативы.

В 2000-х годах оппозиционер продолжал выходить на уличные акции протеста, в том числе на “Марши несогласных”. В 2012 году он был доверенным лицом Владимира Жириновского на выборах президента.

В 2014-м Анпилов поддержал аннексию Крыма.