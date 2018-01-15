Понедельник, 15 января 2018

Во время президентской кампании Левада-центр проведет опросы на тему электоральных предпочтений россиян, но не будет публиковать их результаты. Об этом заявил директор НКО Лев Гудков, сообщают “Ведомости”.

Левада-центр признан “иностранным агентом”, а по избирательному законодательству такие организации не могут каким-либо образом участвовать в выборах и референдумах. “Нарушение закона грозит штрафами и даже закрытием организации”, – отметил Гудков.

По мнению Гудкова, закон об “иностранных агентах” изначально был направлен на вытеснение альтернативных интерпретаций и независимых источников информации. “Со ВЦИОМом наши данные отличались незначительно, расхождения были в нюансах. Хотя у нас результаты (провластных партий и кандидатов. – Ред) всегда были ниже”, – сказал Гудков.

Между тем расхождения данных опросов Левада-центра и государственной структуры ВЦИОМ могут существенно различаться. Так, по данным последнего опроса Левада-центра, проведенного перед началом президентской кампании в декабре, “совершенно точно” намеревались голосовать 28 процентов избирателей, “скорее всего” – 30 процентов. ВЦИОМ же оценивал эти категории соответственно в 70 и 11 процентов.

Как рассказал источник издания, близкий к администрации президента, в Кремле ориентируются на результаты опросов ВЦИОМ и Фонда “Общественное мнение”, также контролируемого государством. Кроме того, свои опросы проводит Федеральная служба охраны. По словам источника, у ФСО всегда проценты ниже, чем у ВЦИОМа и ФОМа. Данные опросов ФСО обычно не обнародуются, ВЦИОМа и ФОМа – публикуются выборочно. “Если цифры опубликованы – значит, принято такое решение, потому что в ходе выборов публикация показателей – это, по сути, некое формирующее явление, которое влияет на электоральное мнение”, – отметил источник.

5 сентября 2016 года Левада-центр был объявлен “агентом”. Решение Минюст принял по доносу “Антимайдана”, поданному в середине июля. Черносотенцы уверяли, что Левада-центр “проводит исследования по линии Министерства обороны США по заказу Висконсинского университета”. “По заказу американских военных”, говорилось в доносе, НКО “осуществляла сбор информации в Москве и регионах”.

СМИ связывали донос с публикацией Левада-центром результатов исследования о восприятии гражданами страны Болотного дела. Как показало исследование, 54 процента респондентов считают, что это дело сфабриковали с целью запугать оппозиционно настроенную общественность.

13 января 2017 года Левада-центр подал жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с включением в реестр “иностранных агентов”. “Мы подали жалобу в ЕСПЧ на нарушении двух статей Европейской конвенции о защите прав человека”, – сказал адвокат Ильнур Шарапов, который представляет интересы Левада-центра. По его словам, речь идет о статьях 11 (нарушение права собраний) и 14 (дискриминация по сфере деятельности).

15 мая организация обжаловала в Конституционном суде принятые в июне 2016 года поправки в закон о некоммерческих организациях, согласно которым проведение соцопросов приравнивается к “политической деятельности”. По мнению Гудкова, закон об НКО приобрел “явно неправовой характер”.