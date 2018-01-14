Воскресенье, 14 января 2018

Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил легализовать деятельность российских частных военных компаний. “Я думаю, что здесь нужно четко зафиксировать законодательную базу, для того чтобы эти люди (боевики российских ЧВК. – Ред.) были тоже в правовом поле и защищены”, – цитирует министра РБК.

Лавров отметил, что практика использования ЧВК различными странами “распространяется”.

Глава МИДа добавил, что Россия по-прежнему не установила местонахождения боевиков ЧВК Вагнера Романа Заболотнего и Григория Цуркану, попавших в плен к “Исламскому государству”. “Сбором и перепроверкой соответствующей информации занимаются прежде всего наши военные”, – подчеркнул он. Ранее сообщалось, что компания Вагнера уже объявила о смерти наемников.

Сейчас в России неофициально действуют несколько частных военных организаций. Российские наемники участвовали в агрессии против Украины, а сейчас воюют в Сирии. Известно также о возможной отправке боевиков российских ЧВК в Судан для участия в гражданской войне в этой стране на стороне диктатора Омара аль-Башира. В настоящее время деятельность ЧВК в России незаконна – она подпадает под статью 359 УК (наемничество).

Президент Владимир Путин предлагал создать в России систему частных военных компаний еще в 2012 году. Глава государства назвал ЧВК “инструментом реализации национальных интересов без прямого участия государства”.