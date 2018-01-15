Понедельник, 15 января 2018

Следствие предъявило новое обвинение бывшему секретарю Октябрьского суда Петербурга Александру Эйвазову, рассказавшему о нарушениях в суде. Кроме вмешательства в деятельность суда тепреь ему инкриминируется клевета на судью Ирину Керро. Об этом рассказал руководитель “Команды 29″ Иван Павлов, сообщает Интерфакс.

“Обвинение использует старый испытанный прием одна статья – хорошо, а две – лучше. Александр не признает свою вину, и мы будем доказывать несостоятельность обвинения. Другой вопрос, что арбитром в этом споре будет суд, который нельзя признать беспристрастным по отношению к Эйвазову”, – сказал Павлов.

Кроме того, суд отказывается переводить Эйвазова под домашний арест, несмотря на очевидное ухудшение состояния здоровья и длительное нахождение в условиях СИЗО.

Изначально 22-летнему Эйвазову вменялась часть 3 статьи 294 УК (воспрепятствование правосудию с использованием служебного положения), предусматривающая до четырех лет колонии. Согласно фабуле дела, юрист “на почве личной неприязни к судье” сорвал изготовление и подписание части протокола судебного заседания, тем самым создав “неустранимые препятствия для осуществления судом правосудия по уголовному делу, постановлению судом законного, обоснованного и справедливого приговора”.

Эйвазов, объявленный в федеральный розыск, скрывался около полугода. За это время он обратился к властям трех стран за политическим убежищем, однако везде получил отказ. 22 августа прошлого года студента задержали в Адлере и доставили самолетом в Петербург.

24 августа судья Ленинского райсуда Петербурга Александр Максимов арестовал Эйвазова. Студента отправили в петербургский СИЗО-1 “Кресты”.

Эйвазов – магистрант Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. В 2016 году был признан в своем вузе лучшим студентом-юристом. Он опубликовал свыше 10 научных статей, в том числе по вопросам международного права. При этом студент состоит в “Единой России”.

С 31 октября 2016 года он работал в Октябрьском райсуде секретарем судьи Керро. Как рассказывал студент, на слушаниях Керро заявляет обвиняемым, что подготовила для них прекрасное место жительства – “Кресты” – и что они рождены для того, чтобы сидеть в тюрьме. С особенной ненавистью она относится к людям неславянского происхождения. Также судья удовлетворяет все без исключения ходатайства следователей о прослушке, слежке и обысках. При этом слушания по этим ходатайствам в действительности не проводятся, а протоколы заседаний фальсифицируются. Один раз, указывал Эйвазов, Керро отправила задержанного в СИЗО, а затем объясняла следователю, что тот не представил ей достаточных доказательств для ареста.

Следователи СКР Анатолий Манаф и А. Головкин, чьи ходатайства преимущественно рассматривает Керро, приносят ей в совещательную комнату подарки – некие банки из-под кофе с неизвестным содержимым, а также бутылки. Судья исправляет протоколы заседаний, а показания обвиняемых в них не включает. Во время вынесения приговоров в совещательную комнату заходят посторонние.

В суд без официального оформления была принята помощницей девушка, семья которой заключила с семьей Керро сделку, касающуюся недвижимости. Трудоустройство этой девушки было одним из условий сделки.

Студент сообщил о нарушениях председателю Октябрьского райсуда Марине Вороновой. Та отказалась принимать какие-либо меры, а Эйвазову рекомендовала подать на увольнение и угрожала отправкой в армию.

29 декабря 2016 года Эйвазов уволился. После этого он попытался привлечь судей к ответственности. Студент направил обращения в прокуратуру, СКР, полицию, квалификационную коллегию судей, председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, а также лично Владимиру Путину. Часть этих обращений осталась без ответа, на другие он получил отписки (в том числе из администрации президента).

Вечером 10 января 2017 года в квартиру Эйвазова ворвались двое полицейских в сопровождении зампреда Октябрьского райсуда Эльвиры Вайтекунас. Чиновница потребовала от студента подписать один из протоколов судебного заседания, который он вел, но не успел закончить из-за болезни. К этому времени Керро уже вынесла приговор, хотя при отсутствии готового протокола не имела на это права. Речь шла о деле муниципального депутата Тимофея Кунгурова, осужденного к полутора годам общего режима по обвинению в покушении на мошенническое хищение 500 тысяч рублей. Петербургский горсуд оставил решение в силе. Как отмечали в СКР, “приговор не был отменен только потому, что председатель суда написала на Эйвазова заявление в правоохранительные органы”.

На требование Вайтекунас подписать протокол заседания Эйвазов ответил отказом, заподозрив провокацию с целью привлечь к уголовной ответственности его самого. После этого, еще до возбуждения дела, он выехал из Петербурга и с тех пор скрывался.