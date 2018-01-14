Воскресенье, 14 января 2018

Судья Краснобаковского райсуда Нижегородской области Галина Шмырина приговорила к срокам от 8 до 9 лет колонии четверых участников бунта 2015 года в лечебно-исправительном учреждении №3, находящемся в поселке Пруды Краснобаковского района. О приговоре, вынесенном 30 декабря прошлого года, сообщается на сайте регионального управления СКР.

Трое осужденных получили восьмилетние сроки, еще один осужден к девяти годам лишения свободы. По информации на сайте суда, по делу были приговорены А. Денисов, С. Жегалов, Р. Ларичев и Н. Устенко, подсудимые в возрасте от 33 до 37 лет. В качестве дополнительного наказания всем осужденным назначили 1 год 9 месяцев ограничения свободы после освобождения. Дело против еще одного обвиняемого, А. Товстого, суд приостановил в связи с тяжелой болезнью.

Все приговоренные признаны виновными по двум эпизодам по части 3 статьи 321 (дезорганизация деятельности учреждения лишения свободы организованной группой или с применением насилия, опасного для жизни и здоровья) и по одному эпизоду по части 4 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК. Судья Краснобаковского райсуда Владимир Есин продолжает рассматривать дело с такой же квалификацией против еще одного предполагаемого участника бунта в ЛИУ-4, А. Виноградова 1980 года рождения. Осенью 2017 года оно было возвращено в прокуратуру, после чего повторно было направлено в суд.

Все осужденные отказались признать вину.

По версии обвинения, осужденные 6 мая 2015 года устроили в жилой зоне ЛИУ-4 избиение заключенных, “оказывающих содействие администрации”. Как утверждается, приговоренные покинули помещения своих отрядов и с помощью черенков для хозяйственного инвентаря, обрезков металлических труб и арматур, а также других тупых предметов стали нападать на других заключенных. Пострадавшими от их действий признано восемь человек, один из которых, 44-летний мужчина, на следующий день после драки скончался в больнице.

Всего во время беспорядков в колонии пострадал 21 заключенный. Осужденные сначала объявили голодовку, а потом подожгли один из бараков. По официальной версии, драку спровоцировали вновь прибывшие в колонию осужденные. Сами заключенные заявляли, что бунт случился из-за издевательств со стороны фсиновцев и “активистов” сотрудничающих с администрацией учреждения.