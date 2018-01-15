Понедельник, 15 января 2018

Центризбирком проведет проверку в связи с нарушениями при сборе подписей в поддержку Владимира Путина как кандидата на президентских выборах, допущенными в Кургане. Об этом заявила секретарь ЦИК Майя Гришина, сообщает Интерфакс.

“Обращение действительно в ЦИК поступило, дано поручение разобраться, проверить и установить, были ли какие-то нарушения, которые влекут ответственность”, – сказала Гришина.

В соответствии с законодательством, подписи, собранные на рабочих местах, не могут быть зачтены. Однако, поскольку подписи аннулированы избирательным штабом Путина, эта ситуация никак не отразится на регистрации кандидата, отметила Гришина. “Если кандидат не представляет данные подписи в ЦИК, то к ним никаких претензий быть не может”, – сказала Гришина.

Накануне “Коммерсант” сообщил, что с жалобой в ЦИК обратилось курганское отделение КПРФ. Выяснилось, что 11 января администрация двух режимных заводов, “Курганмашзавод” и “Курганхиммаш”, организовала сбор подписей в поддержку Путина в рабочее время в производственных помещениях. “Допущенные нарушения выборного законодательства дискредитируют избирательную кампанию по выборам президента РФ и ставят под сомнение легитимность ее будущих результатов”, – говорится в жалобе.

Избирательный штаб Путина аннулировал собранные подписи. “Мы благодарим всех людей, которые отдали свои подписи в поддержку Владимира Путина, однако руководство двух предприятий Курганской области без консультаций с штабом, его региональным отделением грубо нарушило законодательство и провело сбор подписей на предприятии в рабочее время, поэтому такие подписи мы принять не сможем”, – сказал пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов. По его словам, региональные власти также не знали об этой инициативе.

Между тем в понедельник штаб Путина отчитался о более чем двукратном запасе собранных подписей. При необходимых для самовыдвижения 300 тысячах, сейчас собрано 700 тысяч подписей. При этом в ЦИК может быть представлено только 10 процентов дополнительных подписей.

26 декабря инициативная группа на собрании в Москве выдвинула Путина кандидатом на президентские выборы. Сам кандидат на мероприятие не приехал. Как пояснял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, у его шефа напряженный рабочий график. Днем во вторник Путин встречался с членами правительства, а также общался с детьми, водившими хоровод на Соборной площади Кремля.

25 декабря 2017 года ЦИК незаконно отказал в регистрации инициативной группы по выдвижению политика Алексея Навального кандидатом в президенты. 30 декабря Верховный суд назвал отказ законным. 6 января апелляционная коллегия ВС подтвердила это решение.

После решения ЦИКа Навальный объявил о подготовке всероссийской акции протеста против неконкурентных выборов. Акция запланирована на воскресенье, 28 января. Суть “забастовки избирателей”, пояснил политик, состоит в том, чтобы не признавать “переназначение Путина” выборами, бойкотировать их и агитировать за бойкот других граждан, а также организовать наблюдение на участках, чтобы не допустить фальсификации явки. “Окончательно понятно, что Путину и Кремлю нужна только явка”, – заметил оппозиционер.