Воскресенье, 14 января 2018

Следователь ОМВД по Курчалоевскому району Чечни С. Саламов оставил в изоляторе временного содержания города Шали до 21 января для “проведения следственных действий” главу республиканского “Мемориала” Оюба Титиева, арестованного по сфабрикованному делу о хранении наркотиков. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката политзека Петра Заикина.

По статье 13 закона о содержании под стражей 10 дней – максимальный срок, в течение которого арестованного можно держать в ИВС для нужд следствия. Адвокат отметил, что ближайшие следственные действия состоятся только 19 января. После 21-го числа Титиева должны перевести в СИЗО-1 в Грозном.

В понедельник Заикин сообщил “Idel. Реалиям”, что Титиеву в изоляторе не оказывают медпопощь. “У сотрудников ИВС нет никаких распоряжений от следователя о допуске к Оюбу врача. При этом там нет даже условий для работы врача”, – заявил адвокат.

Член правления “Международного Мемориала” Олег Орлов уточнил, что Титиеву требуется помощь стоматолога: в день задержания он должен был сходить к врачу для примерки зубных протезов. “До сих пор его не вывезли к стоматологу на примерку зубных протезов, хотя следователь обещал. В результате Титиев лишен возможности есть твердую пищу. Мы расцениваем это как преднамеренное жестокое обращение с ним”, – подчеркнул правозащитник.

60-летний Титиев был задержан кадыровцами 9 января. Два дня спустя судья Шалинского горсуда Чечни Хамзат Ибрагимов арестовал правозащитника на два месяца. Как уточнял “Мемориал”, слушания в нарушение закона проводились за закрытыми дверями – Ибрагимов допустил в зал лишь адвокатов Заикина и Султана Тельхигова, следователя Саламова и помощника прокурора Курчалоевского района И. Кадырова.

Политзеку вменена часть 2 статьи 228 УК (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), предусматривающая от 3 до 10 лет колонии. Как утверждается, активист вез в машине 180 грамм марихуаны. Как выяснилось на суде об аресте задержанного, к фабрикации дела против него причастны оперативники угрозыска Манджиков и Магомадов.

Титиев вину не признает, настаивая на том, что наркотики ему подбросили.

Кадыровцы также угрожали сфабриковать дело по 228-й статье против сына политзека. Также угрожали другим его родственникам: 10 января в дом правозащитника в Курчалое ворвались оперативники местного райотдела полиции. Жены и детей задержанного дома не было – там находились только родственницы Якуба Титиева, брата активиста. Силовики заявили, что разыскивают Якуба и его 28-летнего сына Бекхана, пояснив, что те должны явиться к своему участковому, иначе их родных ожидают неприятности. Причину, по которой разыскиваются брат и племянник задержанного, визитеры не объяснили. Затем кадыровцы выгнали всех женщин из дома и заперли его, а ключи забрали с собой.

В конце прошлой недели родственники Титиева из-за угроз покинули Чечню.

Также в последние дни в WhatsApp, Телеграме и Фейсбуке распространяется сделанное от лица “вилаята Кавказ” – подразделения “Исламского государства” – видеообращение с призывом убивать правозащитников. На ролике длительностью 1 минута 20 секунд сняты четыре человека в камуфляже и масках, сидящие с пистолетами и ножами на фоне флага ИГ. Один из них призывает убивать известных правозащитников, поясняя, что общественное мнение будет относить эти преступления на счет Владимира Путина и Кадырова. Такая реакция, заключает он, позволит раскачать ситуацию в стране к мартовским президентским выборам. Правозащитники предполагают, что обращение может представлять собой провокацию силовиков.

Задержание и последующий арест Титиева вызвали резко негативную реакцию Евросоюза, США и правозащитных НПО.