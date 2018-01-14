Воскресенье, 14 января 2018

Боевики незаконного вооруженного формирования “Србска част” (“Сербская честь”), образованного для подавления оппозиции Милорадом Додиком, президентом Республики Сербской – одного из двух автономных регионов Боснии и Герцеговины, – прошли подготовку в “российско-сербском гуманитарном центре” в городе Ниш, Сербия. Об этом в пятницу сообщил Žurnal со ссылкой на министра безопасности Боснии Драгана Мектича.

Министерство уже долгое время собирает информацию о боевиках Додика, заметил Мектич, и сейчас готовится подробный доклад в Генпрокуратуру страны.

Во вторник Додик вопреки запрету Конституционного суда Боснии провел в Баня-Луке, столице региона, парад своих боевиков.

Как отмечается, в отряд набирают представителей криминалитета. В то же время известно, что один из наемников, Боян Стойкович, – бывший спецназовец из Сербии. Он награжден российским орденом, который ему вручил президент международного союза “Наследники Победы” Валерий Калякин. На своей странице в Инстаграме Стойкович поместил портрет Владимира Путина с подписью “За такого президента стоит отдать жизнь”.

В статье Žurnal’а Калякин назван генералом, однако в российских источниках подтверждения этому не нашлось. Согласно биографии Калякина, по специальности он гражданский медик. В то же время указывается, что с 2009 года он является замначальника по вопросам казачьей молодежи 9-го отделения Академии военных наук России.

В октябре 2016 года в соседней с Боснией Черногории была сорвана попытка государственного переворота, за которым стояло российское ГРУ. В ходе переворота предполагалось убить тогдашнего премьер-министра страны Мило Джукановича. Одной из целей заговорщиков было предотвратить вступление Черногории в НАТО. Однако переворот предотвратили, а в июне 2017-го Черногория вступила в альянс.

Правительство Боснии также стремится к членству страны в НАТО, однако Республика Сербская в президентство Додика тормозит процесс. Бывший боснийский министр энергетики Реуф Байрович назвал появление боевиков в Баня-Луке переломным моментом. “Русские решили использовать свое влияние на Балканах, чтобы добиться желаемого ими результата – развалить Дейтонские соглашения и создать карликовое сербское государство”, – отметил он.

Дейтонские соглашения 1995 года обеспечили гражданский мир в Боснии. Согласно им страна разделена на два автономных региона: Федерацию Боснии и Герцеговины, населенную мусульманами и хорватами, и Республику Сербскую. Институт президента заменен президентством – коллективным органом из трех членов, по одному от мусульманской, хорватской и сербской общин. Каждый из членов президентства в течение своей каденции дважды по восемь месяцев занимает пост председателя этого органа.

“Российско-сербский гуманитарный центр” в Нише рассматривается Евросоюзом как центр шпионажа. С подобной характеристикой выступал в июне 2017 года и посол США в Сербии Кайл Скотт. Закрытие “гуманитарного центра” – одно из условий, которые Брюссель поставил Белграду для вступления в ЕС.

Как отмечала “Украинская правда”, в 2012 году, во время крупных пожаров в Боснии, правительство страны через “российско-сербский гуманитарный центр” пригласила на помощь спасателей из России. Между тем во время пожаров 2017-го, затронувших как Боснию, так и Хорватию и Черногорию, ни одна из этих стран к помощи России не обратилась.