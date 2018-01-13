Суббота, 13 января 2018

В британской автономии Гернси на одноименном острове в Ла-Манше, возможно, убит гражданин Латвии Мик Алпс, участвовавший в АТО на востоке Украины. Об этом в пятницу сообщила на своей ФБ-странице полиция острова.

Как отмечается, 33-летний Алпс рано утром 8 января ушел из своего дома в поселке Сент-Сейверз, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Тем же утром полиция обнаружила в безлюдной местности недалеко от башни Пти-Бо полностью сгоревшую машину, на водительском сиденье которой находились объекты, напоминающие детали человеческого скелета.

Позже 12-го числа на остров из Англии прибыл пожарный эксперт. Приезд патологоанатома из британского МВД ожидается в начале следующей недели. “Если подтвердится, что речь идет о человеческих останках, будет назначена медицинская экспертиза”, – отметили в полиции.

Между тем в 8-м отдельном батальоне “Аратта” Украинской добровольческой армии, где последние два года служил Алпс, определенно заявляют, что совершено убийство их товарища. “Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую Мик вез батальону для военных нужд”, – говорится в публикации, появившейся в субботу на ФБ-странице подразделения.

Командир батальона Андрей Гергерт (позывной Червень) рассказал об Алпсе: “Он помогал нам, воевал вместе с нами. На днях я должен был встретить его на границе – Мик вез машину, броники (бронежилеты. – Ред.), термобелье”.

“Не сомневаюсь, что это сделали московиты, – добавил комбат. – Мик неоднократно говорил, что ему угрожали за его участие в украино-московской войне”.