Суббота, 13 января 2018

Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя продлил крымскотатарским активистам Асану Чапуху, Бекиру Дегерменджи, Кязиму Аметову и Руслану Трубачу, которые обвиняются по сфабрикованному делу о вымогательстве (“делу Веджие Кашка”), сроки содержания в СИЗО еще на два месяца. О слушаниях, прошедших в пятницу, тогда же сообщила “Крымская солидарность”.

Конкретная дата, до которой активистов оставили в СИЗО, в известных “Граням” источниках не называлась. Ранее назначенный срок ареста политзеков истекал 15 января.

Судья, имя которого в публикациях не приводилось, в нарушение российского УПК закрыл слушания от публики, допустив в зал лишь адвокатов. Как уточняла Крымская правозащитная группа, решение было принято по инициативе полицейского следователя, который сослался на свою обеспокоенность безопасностью слушателей.

Ходатайства следователя в отношении всех четырех политзеков судья рассмотрел в одном заседании. Таким образом он еще раз нарушил российский УПК – в отношении каждого из арестованных должны были проводиться отдельные слушания.

Эдем Семедляев, адвокат Дегерменджи, заявил отвод прокурору, указав, что, зная о наличии медицинской справки, подтверждающей невозможность содержания политзека в СИЗО, чиновник об этом документе умолчал на заседании и не стал заявлять протест против продления активисту ареста. Все другие адвокаты отвод поддержали. Однако судья сослался на то, что адвокат представил не оригинал, а копию справки, и на этом основании отказался отвести прокурора.

После этого Чапух намеревался заявить отвод самому судье, однако не успел: тот спешно вышел из зала для вынесения решений.

57-летний Дегерменджи имеет инвалидность III группы в связи с тяжелой формой бронхиальной астмы. В симферопольском СИЗО-1 политзек несколько недель не получал адекватного лечения. В итоге его в ночь на 14 декабря прошлого года госпитализировали в реанимацию. Весь первый день пребывания в больнице политзек оставался без сознания; несмотря на это, наручники фсиновцы с него так и не сняли.

20 декабря “Крым.Реалии” передали, что Дегерменджи выписали из реанимации в общую палату пульмонологического отделения. При этом первое время из-за отсутствия мест в палатах больной лежал на койке в коридоре. 2 января нынешнего года политзека вернули в СИЗО.

64-летний Чапух, 6 декабря начал голодовку протеста против отправки в СИЗО. В тот же день у него случился микроинсульт; политзек голодовку снял и начал добиваться госпитализации. Однако в больницу он доставлен так и не был. По этой причине Чапух, как сообщалось 20 декабря, повторно объявил голодовку. Адвокат политзека Айдер Азаматов передавал, что у больного затруднены движения левой части тела и передвигаться он может лишь с помощью сокамерников.

28 декабря Чапух прошел медосвидетельствование в республиканской больнице им. Семашко. В прошедшую пятницу, после суда, Азаматов рассказал, что на 18 января назначено дополнительное обследование политзека.

“Состояние его пока стабильно-удовлетворительное, – сообщил адвокат о своем клиенте. – Он может сам немного передвигаться, но, конечно, не без помощи людей. Он сказал, что левую ногу не чуствует, есть какие-то опасения по поводу руки”.

Чапух – житель Симеиза, председатель Ялтинского регионального меджлиса. Дегерменджи и Аметов до ареста жили в селе Грушевка в черте Судака; Аметов возглавлял меджлис села. Трубач – житель села Ближнее в черте Феодосии. Дегерменджи – отец Мустафы Дегерменджи, фигуранта “дела 26 февраля”. Трубач – свояк Сулеймана Кадырова, обвиняемого в сепаратизме.

Всем четверым фигурантам вменены пункты “а”, “г” части 2 статьи 163 российского УК (вымогательство денег в крупном размере, совершенное организованной группой). Политзекам грозит до семи лет колонии.

Согласно фабуле дела, обвиняемые вымогали у гражданина Турции Юсуфа Айтана 7 тысяч долларов. В действительности Айтан, втершись в доверие к внучке 83-летней жительницы села Новокленовка (Учкоз) Белогорского района Веджие Кашка, ветерана крымскотатарского национального движения, украл эти 7 тысяч долларов из семьи.

Турок пообещал вернуть деньги Кашка. Встречу назначили на утро 23 ноября 2017-го в симферопольском кафе “Медоборы”. Кашка прибыла туда в сопровождении Чапуха, Аметова и Дегерменджи. Во время встречи в кафе ворвались силовики из ФСБ и полиции и задержали всех четверых. Мужчин повалили на пол лицом вниз.

Кашка при задержании стало плохо. Ей вызвали скорую, однако активистка умерла в машине, не доехав до больницы.

Между тем у задержанных мужчин прошли обыски. Кроме того, в разных местах были задержаны Трубач с женой, симферопольский активист Куртсеит Абдуллаев и его брат Эльдар Абдуллаев, а также Юрий Баранов – житель села Южное под Феодосией, муж активистки Эльмиры Газиевой.

Жену Трубача, Баранова и братьев Абдуллаевых позже отпустили. Остальных четверых задержанных на другой день арестовали.