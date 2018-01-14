Воскресенье, 14 января 2018

В школе № 127 Перми между двумя школьниками произошла драка с ножами. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Пострадали как сами дерущиеся, так и те, кто пытался их разнять. По информации регионального Минздрава, всего ранения получили 15 человек; 12 из них госпитализированы. В числе раненых, передает данным Life, учительница начальных классов по имени Наталья. Ее в тяжелом состоянии отправили на операцию в 4-ю горбольницу. Также тяжелые травмы получили двое школьников 15-16 лет. У одного из них ранение шеи.

Еще девять пострадавших доставлены в краевую детскую больницу с поверхностными травмами.

Сообщалось, что виновников драки, несмотря на ранения, задержали.

Также утверждалось, что после прибытия силовиков учеников школы эвакуировали в соседний торговый центр. Между тем Минздрав края передает, что часть детей сами убежали туда.

Региональный главк СКР открыл дело по части 3 статьи 30 – пункту “а” части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство двух или более лиц). По такому обвинению кодекс предусматривает до 10 лет колонии.

Первоначально СМИ передавали, что на школу напали двое неизвестных в масках. “РБК-Пермь” сообщал, что группу учеников 4Б класса и одного педагога взяли в заложники, а РЕН-ТВ – что в здании произошел пожар. Однако никакие из этих сообщений не подтвердились.

На место выехали губернатор Пермского края Максим Решетников, мэр города Дмитрий Самойлов и другие чиновники.