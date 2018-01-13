Суббота, 13 января 2018

Родственники председателя чеченского отделения “Мемориала” Оюба Титиева, который арестован по сфабрикованному делу об обороте наркотиков, выехали из Чечни. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Петра Заикина, адвоката политзека.

“Это сделано исключительно в целях безопасности, так как угрозы не прекращаются”, – пояснил юрист.

Находятся ли родственники Титиева в России или за ее пределами, Заикин без разрешения своего клиента уточнить отказался.

Адвокат добавил, что полиция, ведущая следствие по делу политзека, продолжает требовать от него признательных показаний, угрожая в случае отказа проблемами его семье.

Схожую информацию “Дождь” – также со ссылкой на Заикина – передавал еще в пятницу. Родственники Титиева, в отношении которых “были поползновения со стороны недобросовестных сотрудников правоохранительных органов, находятся в безопасном месте”, сообщил тогда адвокат. “В их отношении невозможны какие-то провокации со стороны чеченских полицейских”, – заверил он.

Тогда же Заикин рассказал, ссылаясь на самого Титиева, что кадыровцы угрожали сфабриковать дело о наркотиках – по 228-й статье УК – и против сына политзека.

В свою очередь, Альви Каримов, пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщения Заикина о давлении на Титиева и угрозах его близким назвал “абсолютно не соответствующими действительности”.

Между тем “Кавказский узел” передает, что в последние дни в WhatsApp, Телеграме и Фейсбуке распространяется сделанное от лица “вилаята Кавказ” – подразделения “Исламского государства” – видеообращение с призывом убивать правозащитников.

Запись датирована 10 января. На ролике длительностью 1 минута 20 секунд сняты четыре человека в камуфляже и масках, сидящие с пистолетами и ножами на фоне флага ИГ.

Один из четверых заявляет, что непосредственным поводом к их заявлению стало как раз задержание Титиева. Это задержание, отмечает говорящий, повлекло давление на Россию со стороны международного сообщества, в частности США, а потому на руку исламистам.

В этой связи неизвестный на видео призывает единомышленников убивать известных правозащитников, поясняя, что общественное мнение будет относить эти преступления на счет Владимира Путина и Кадырова. Такая реакция, заключает он, позволит раскачать ситуацию в стране к мартовским президентским выборам.

Директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская назвала видеозапись фэйком. “Если бы ИГ хотело совершить такую провокацию, зачем заранее об этом заявлять?” – заметила исследовательница. При этом она выразила озабоченность самим фактов появления такого видео.

Живущий в Норвегии директор международной правозащитной организации Human Rights Analysis Center Ахмед Гисаев также предположил, что обращение представляет собой провокацию силовиков.

Председатель комитета “Гражданское содействие” Светлана Ганнушкина расценила появление видео как акцию устрашения правозащитного сообщества России. Не исключив, что обращение действительно принадлежит боевикам вооруженного подполья, она в то же время назвала вероятной и версию провокации кадыровцев. При этом правозащитница отметила, что такая версия “сразу напрашивается”.

60-летний Титиев был задержан кадыровцами 9 января. Два дня спустя судья Шалинского горсуда Чечни Хамзат Ибрагимов арестовал правозащитника на два месяца. Как уточнял “Мемориал”, слушания в нарушение закона проводились за закрытыми дверями – Ибрагимов допустил в зал лишь адвокатов Заикина и Султана Тельхигова, следователя ОМВД по Курчалоевскому району Чечни Н. Саламова и помощник прокурора Курчалоевского района И. Кадырова.

Политзеку вменена часть 2 статьи 228 УК (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), предусматривающая от 3 до 10 лет колонии. Как утверждается, активист вез в машине 180 грамм марихуаны. Как выяснилось на суде об аресте задержанного, к фабрикации дела против него причастны оперативники угрозыска Манджиков и Магомадов.

Титиев вину не признает, настаивая на том, что наркотики ему подбросили.

10 января в дом правозащитника в Курчалое ворвались оперативники местного райотдела полиции. Жены и детей задержанного дома не было – там находились только родственницы Якуба Титиева, брата активиста. Силовики заявили, что разыскивают Якуба и его 28-летнего сына Бекхана, пояснив, что те должны явиться к своему участковому, иначе их родных ожидают неприятности. Причину, по которой разыскиваются брат и племянник задержанного, визитеры не объяснили.

Затем кадыровцы выгнали всех женщин из дома и заперли его, а ключи забрали с собой.

Задержание и последующий арест Титиева вызвали резко негативную реакцию Евросоюза, США и правозащитных НПО.