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Швейцарец Штудхальтер арестован во Франции по делу Керимова

Воскресенье, 14 января 2018

Швейцарский финансист Александр Штудхальтер арестован во Франции по делу российского миллиардера, члена Совфеда от парламента Дагестана Сулеймана Керимова. Об этом сообщает Nice-Matin.

Как выяснилось, Штудхальтера арестовали еще в ноябре прошлого года. Однако в СМИ эта информация до сих пор не попадала.

Швейцарца называют номинальным владельцем вилл на Лазурном берегу, в действительности принадлежащих Керимову. На одной из них – Hier в окрестностях Антиба – 15 февраля 2017-го прошел обыск. Полицейские разыскивали документы о реальном владельце объекта. Как предполагалось, эта и другие виллы были приобретены по заниженной стоимости с передачей части денег продавцам в обход налоговых органов Франции.

Вместе со своим братом Филиппом Штудхальтером швейцарец владеет управляющей компанией Studhalter Treuhand, действующей в городе Люцерн. Как отмечал Forbes, в 2007 году в нескольких кварталах от ее офиса был зарегистрирован благотворительный фонд Suleyman Kerimov Foundation. Туда в 2013-м, накануне запрета российским чиновникам и депутатам на владение зарубежными активами, Керимов передал все свое состояние. Совет директоров фонда состоит из трех лиц: Александра, Филиппа и Альбины Штудхальтеров.

Керимов – не единственный российский клиент Studhalter Treuhand. В 2009 году Александр Штудхальтер представлял интересы Елены Батуриной, жены тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова, и бизнесмена Руслана Байсарова в их конфликте с застройщиком Шалвой Чигиринским относительно доли в Sibir Energy.

Сам Керимов 20 ноября 2017-го Керимов был задержан в аэропорту Ниццы сразу по прибытии во Францию. 23 ноября суд освободил его под залог 5 миллионов евро с запретом покидать департамент Приморские Альпы. У сенатора изъяли российский паспорт и обязали его несколько раз в неделю отмечаться в полиции.

Керимову предъявлено обвинение в уклонении от уплаты 400 миллионов евро налогов путем занижения стоимости сделок с недвижимостью. Помимо российского миллиардера и Штудхальтера по делу проходят работавший с сенатором французский риэлтор и Седрик Фожер – управляющий виллами.

Кроме того, Керимову вменена легализация незаконно ввезенных в страну средств в сумме от 500 до 750 миллионов евро. Часть этих средств, как утверждается, была ввезена во Францию наличными. Отмывались эти деньги именно через покупку недвижимости, заявляет следствие.

6 декабря апелляционный суд города Экс-ан-Прованс после апелляции прокуратуры увеличил Керимову сумму залога до 40 миллионов евро. Также миллиардера обязали переехать в Ниццу – он жил за ее пределами.

12-го числа того же месяца генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что дело Керимова может быть расследовано и на родине, и сообщил, что во Францию уже направлен соответствующий запрос. Действия французских властей чиновник назвал “неправильными”. “Должны быть какие-то механизмы, сдерживающие факторы, поскольку он представляет интересы большой группы населения, он сенатор, избранный человек, – пояснил Чайка. – Формируется не совсем правильная практика, когда люди с особым статусом так запросто могут быть арестованы, даже по подозрению в каком-то тяжком преступлении”.

25 декабря спикер Совфеда Валентина Матвиенко объявила, что верхняя палата обратилась к французским властям с просьбой разрешить Керимову вернуться в Россию под гарантии Москвы в том, что он “будет приезжать во Францию, как только его будут приглашать, и будет продолжать сотрудничать с органами следствия”. Обращение было направлено после письма президиума парламента Дагестана, который попросил “оказать содействие”, чтобы Керимов мог как сенатор “защищать права граждан Дагестана”.