Воскресенье, 14 января 2018

Швейцарский финансист Александр Штудхальтер арестован во Франции по делу российского миллиардера, члена Совфеда от парламента Дагестана Сулеймана Керимова. Об этом сообщает Nice-Matin.

Как выяснилось, Штудхальтера арестовали еще в ноябре прошлого года. Однако в СМИ эта информация до сих пор не попадала.

Швейцарца называют номинальным владельцем вилл на Лазурном берегу, в действительности принадлежащих Керимову. На одной из них – Hier в окрестностях Антиба – 15 февраля 2017-го прошел обыск. Полицейские разыскивали документы о реальном владельце объекта. Как предполагалось, эта и другие виллы были приобретены по заниженной стоимости с передачей части денег продавцам в обход налоговых органов Франции.

Вместе со своим братом Филиппом Штудхальтером швейцарец владеет управляющей компанией Studhalter Treuhand, действующей в городе Люцерн. Как отмечал Forbes, в 2007 году в нескольких кварталах от ее офиса был зарегистрирован благотворительный фонд Suleyman Kerimov Foundation. Туда в 2013-м, накануне запрета российским чиновникам и депутатам на владение зарубежными активами, Керимов передал все свое состояние. Совет директоров фонда состоит из трех лиц: Александра, Филиппа и Альбины Штудхальтеров.

Керимов – не единственный российский клиент Studhalter Treuhand. В 2009 году Александр Штудхальтер представлял интересы Елены Батуриной, жены тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова, и бизнесмена Руслана Байсарова в их конфликте с застройщиком Шалвой Чигиринским относительно доли в Sibir Energy.

Сам Керимов 20 ноября 2017-го Керимов был задержан в аэропорту Ниццы сразу по прибытии во Францию. 23 ноября суд освободил его под залог 5 миллионов евро с запретом покидать департамент Приморские Альпы. У сенатора изъяли российский паспорт и обязали его несколько раз в неделю отмечаться в полиции.

Керимову предъявлено обвинение в уклонении от уплаты 400 миллионов евро налогов путем занижения стоимости сделок с недвижимостью. Помимо российского миллиардера и Штудхальтера по делу проходят работавший с сенатором французский риэлтор и Седрик Фожер – управляющий виллами.

Кроме того, Керимову вменена легализация незаконно ввезенных в страну средств в сумме от 500 до 750 миллионов евро. Часть этих средств, как утверждается, была ввезена во Францию наличными. Отмывались эти деньги именно через покупку недвижимости, заявляет следствие.

6 декабря апелляционный суд города Экс-ан-Прованс после апелляции прокуратуры увеличил Керимову сумму залога до 40 миллионов евро. Также миллиардера обязали переехать в Ниццу – он жил за ее пределами.

12-го числа того же месяца генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что дело Керимова может быть расследовано и на родине, и сообщил, что во Францию уже направлен соответствующий запрос. Действия французских властей чиновник назвал “неправильными”. “Должны быть какие-то механизмы, сдерживающие факторы, поскольку он представляет интересы большой группы населения, он сенатор, избранный человек, – пояснил Чайка. – Формируется не совсем правильная практика, когда люди с особым статусом так запросто могут быть арестованы, даже по подозрению в каком-то тяжком преступлении”.

25 декабря спикер Совфеда Валентина Матвиенко объявила, что верхняя палата обратилась к французским властям с просьбой разрешить Керимову вернуться в Россию под гарантии Москвы в том, что он “будет приезжать во Францию, как только его будут приглашать, и будет продолжать сотрудничать с органами следствия”. Обращение было направлено после письма президиума парламента Дагестана, который попросил “оказать содействие”, чтобы Керимов мог как сенатор “защищать права граждан Дагестана”.