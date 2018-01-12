Пятница, 12 января 2018

Председатель СКР Александр Бастрыкин и ректор Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского Александр Соколов подписали соглашение о сотрудничестве между ведомством и учреждением культуры. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

“Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по вопросам духовно-нравственного и культурного воспитания граждан России, особенно молодых сотрудников Следственного комитета и учащихся образовательных учреждений ведомства, – говорится в сообщении. – У Московской консерватории и Следственного комитета общая цель – воспитать и развить в молодежи чувство сопереживания, неравнодушие к человеческому горю, которых иногда так не хватает и сотрудникам Следственного комитета”.

На церемонии подписании соглашения Бастрыкин отметил, что именно музыка – “истинно верный путь для этого, ведь она отогревает сердца”. По его словам, сотрудничество с консерваторией “станет огромным подспорьем в деле формирования у подрастающего поколения чувства прекрасного и любви к Отечеству”.

Соколов в свою очередь подчеркнул, что заключенное между СКР и консерваторией соглашение “станет заметной страницей” в биографии учреждения культуры.

“В честь подписания соглашения о сотрудничестве в Московской консерватории состоялся благотворительный концерт для сотрудников СКР, членов их семей, кадетов и студентов образовательных учреждений ведомства, на котором музыканты исполнили шедевры русского классического наследия и советской песенной классики”, – сообщили в пресс-службе.

В июне 2016 года Бастрыкин и художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрией Соломин заключили соглашение о сотрудничестве. “Бастрыкин заметил, что по объективным причинам доступ к культурным ценностям для сотрудников Следственного комитета частично ограничен: приобщиться к чистому, доброму, светлому в сложных и напряженных условиях труда следователя бывает затруднительно, а порою и просто невозможно. Однако именно культура, наряду с профессиональным образованием формирует духовно-нравственные основы следователя как гражданина и патриота”, – сообщили пресс-службе СКР.

Соломин принял предложение Бастрыкина и стал почетным председателем попечительского совета Академии Следственного комитета.

2 июня 2016 года Бастрыкина приняли в Союз писателей России. Глава СКР поблагодарил председателя СП Валерия Ганичева и заявил, что “расценивает свое членство как аванс, обязывающий продолжать писательскую деятельность”. Бастрыкин предложил членам Союза писателей России встречаться с воспитанниками кадетских корпусов и классов Следственного комитета, слушателями Академии СКР, молодыми следователями. “Собеседники обсудили также вопросы создания художественного образа современного следователя. Александр Бастрыкин пообещал писателям помощь в этой работе”, – отметили в пресс-службе СКР.