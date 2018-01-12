Пятница, 12 января 2018

Допустим, в Исфахане мы очень мило пили чай, разговаривали с евреем, торговцем… И вот, допустим, этот еврей мне рассказал, что он в Израиль трижды ездил. Я говорю: “А как ты ездил в Израиль? Это же враг”. “Ну, – говорит, – на евреев, на нас не распространяется. У нас есть особые права. Я ездил. При Ахмадинежаде были ограничения… А сейчас при Рухани вообще свобода полная”… Это одна из самых свободных стран, которые я видел в своей жизни… Я вот говорю, там еврей, иранский гражданин, трижды в Израиль ездил. Я говорю: “У тебя какие-то проблемы были, Ицхак?” – “Нет, никаких проблем не было”. – А как ты относишься?” – “Ну, конечно, мне нравится еврейское государство, что мы там живем…” Ну, и так далее, я не буду углубляться… Мы прекрасно там часа два-три чай пили, говорили, и в общем очень милый человек, очень открытый. Он совершенно другой. Они совершенно другие там. Там представители древней цивилизации. Сефарды, которые там тысячи лет уже живут, по-моему, со времен вавилонского пленения.

Максим Шевченко, журналист, член Совета по правам человека

- Вот все акцентируют тему антисемитизма, – говорил Хрущев. – Да нет у нас антисемитизма и быть не может. Не может… не может… Вот я вам приведу в доказательство пример: знаете ли вы, кто взял в плен Паулюса? Еврей, полковник-еврей… Это факт, конечно, неопубликованный, неизвестный, естественно, но факт… Или вот другой факт, тоже факт. Было, когда я в Америке ехал из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Ну, тут, конечно, шикарное шоссе, эскорт на мотоциклах, открытая машина. Едем мы. А у американцев есть такой обычай: стоят на обочине и голосуют, руку поднявши, значит, просят подвезти. Я говорю: “А почему нам не взять в машину одного простого американца? Подвезем, поговорим. Чем мы не люди?” Увидал первого, говорю: “Вот этого возьмем”. Взяли. “Куда вам?” – “В Сан-Франциско”. Поехали. И что ж вы думаете? Еврей. Еврей. Мы с ним поговорили, довез я его до Сан-Франциско, высадил, где ему было нужно. Где ж вы находите антисемитизьм? Нету антисемитизьма. Какой может быть антисемитизьм?

Михаил Ромм. “Устные рассказы”