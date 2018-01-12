Пятница, 12 января 2018

В аннексированном Крыму размещен второй дивизион зенитных ракетных систем С-400 “Триумф”, сообщает Интерфакс. Он заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне в районе Севастополя.

“С сегодняшнего дня вся группировка противоздушной обороны Крыма оснащена самой современной, не знающей аналогов во всем мире зенитно-ракетной системой С-400″, – сказал командующий Четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

В августе 2016 года дислоцирующийся в аннексированном Крыму полк ПВО получил на вооружение ЗРС С-400 “Триумф”. После проведения учебных стрельб на полигоне Капустин Яр в Астраханской области дивизион заступил на боевое дежурство в районе Феодосии.

ЗРС дальнего действия С-400 “Триумф” производит АО “Концерн ВКО “Алмаз-Антей”. Система предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. С-400 способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км, на дальности до 60 км – баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

После аннексии Крыма Россия проводит милитаризацию полуострова. В июне 2015 года директор департамента МИДа по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов заявил, что Россия имеет право при необходимости размещать ядерные вооружения на своей территории, в том числе в Крыму. “Россия, безусловно, имеет право размещать, если потребуется, свои ядерные вооружения в любом месте на своей национальной территории, в том числе и на Крымском полуострове”, – отметил Ульянов.