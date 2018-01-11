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Глава Минобрнауки Васильева поручила проверить на плагиат диссертации своих замов

Четверг, 11 января 2018

Глава Минобрауки Ольга Васильева поручила директору департамента аттестации научных работников ведомства Сергею Пахомову проверить на плагиат диссертации ее заместителей и глав департаментов министерства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в Минобрнауки.

Как утверждается, Васильева дала такое распоряжение на совещании с руководством Минобрнауки во вторник. Проверку предписано провести в два ближайших месяца – при этом поручение пока не оформлено официально.

По словам источника РБК, если в случае обнаружения плагиата в диссертации ее защиту нельзя будет оспорить из-за истечения срока давности, автор научной работы будет уволен из Минобрнауки. Всего под проверку подпадут 24 чиновника, научные степени есть у 13 из них.

Проверка проводится по заявлению жителя якутского поселка Хандына Виктора Пинигина, который называет себя активистом “Диссернета”. Пинигин утверждает, что нашел плагиат в докторской диссертации по физике замминистра образования, академика РАН Григория Трубникова. По словам Пинигина, чиновник скопировал почти половину своей работы из кандидатских диссертаций физиков Андрея Бутенко и Виктора Карпинского, которые были защищены под научным руководством Трубникова.

Сами Бутенко и Карпинский заявили “Газете.Ру”, что не имеют никаких претензий к Трубникову, а общие места в их диссертациях объясняются совместной работой. Пинигин также отправил жалобу в “Клуб 1 июля” – неформальное объединение академиков РАН, не согласных с реформой академии. Там, а также в “Диссернете” не нашли плагиата в работе Трубникова.

В “Диссернете” утверждают, что Пинигин не участвует в сообществе. Сам автор жалобы пояснил РБК, что назвал себя активистом “Диссернета”, поскольку сотрудничал с неким другим участником сообщества, фамилию которого не захотел называть.

Сооснователь “Диссернета” физик Андрей Заякин сообщил “Новой газете”, что, по его мнению, на Трубникова могли написать донос, поскольку он сотрудничает с сообществом в борьбе с фальшивыми диссертациями – в частности, чиновник помог заблокировать внесение в положение о присуждении научных степеней поправок, принятия которых добивались известные написанием фальшивых диссертаций диссоветы. Ученый обратил внимание, что Пинигин написал заявление о лишении Трубникова ученой степени по форме “Диссернета”, доступ к которой есть только у Минобрнауки и диссертационных советов.