Четверг, 11 января 2018

Глава Минобрауки Ольга Васильева поручила директору департамента аттестации научных работников ведомства Сергею Пахомову проверить на плагиат диссертации ее заместителей и глав департаментов министерства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в Минобрнауки.

Как утверждается, Васильева дала такое распоряжение на совещании с руководством Минобрнауки во вторник. Проверку предписано провести в два ближайших месяца – при этом поручение пока не оформлено официально.

По словам источника РБК, если в случае обнаружения плагиата в диссертации ее защиту нельзя будет оспорить из-за истечения срока давности, автор научной работы будет уволен из Минобрнауки. Всего под проверку подпадут 24 чиновника, научные степени есть у 13 из них.

Проверка проводится по заявлению жителя якутского поселка Хандына Виктора Пинигина, который называет себя активистом “Диссернета”. Пинигин утверждает, что нашел плагиат в докторской диссертации по физике замминистра образования, академика РАН Григория Трубникова. По словам Пинигина, чиновник скопировал почти половину своей работы из кандидатских диссертаций физиков Андрея Бутенко и Виктора Карпинского, которые были защищены под научным руководством Трубникова.

Сами Бутенко и Карпинский заявили “Газете.Ру”, что не имеют никаких претензий к Трубникову, а общие места в их диссертациях объясняются совместной работой. Пинигин также отправил жалобу в “Клуб 1 июля” – неформальное объединение академиков РАН, не согласных с реформой академии. Там, а также в “Диссернете” не нашли плагиата в работе Трубникова.

В “Диссернете” утверждают, что Пинигин не участвует в сообществе. Сам автор жалобы пояснил РБК, что назвал себя активистом “Диссернета”, поскольку сотрудничал с неким другим участником сообщества, фамилию которого не захотел называть.

Сооснователь “Диссернета” физик Андрей Заякин сообщил “Новой газете”, что, по его мнению, на Трубникова могли написать донос, поскольку он сотрудничает с сообществом в борьбе с фальшивыми диссертациями – в частности, чиновник помог заблокировать внесение в положение о присуждении научных степеней поправок, принятия которых добивались известные написанием фальшивых диссертаций диссоветы. Ученый обратил внимание, что Пинигин написал заявление о лишении Трубникова ученой степени по форме “Диссернета”, доступ к которой есть только у Минобрнауки и диссертационных советов.