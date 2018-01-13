Суббота, 13 января 2018

Я тут знаете что подумал? Меня, как и многих вас, раздражает, что сборная России сейчас поедет под нейтральным флагом. И непонятно, что будет на форме написано. А мое предложение заключается вот в чем: давайте напишем “СССР”. Ведь страны такой нет, придраться не к чему, это будет просто символика. Россия является правопреемником Советского Союза. И самое главное, что больше, чем современную Россию, в цивилизации нашей боялись только Советского Союза. Так и пускай дрожат дальше. Пускай боятся дальше. Пускай наши пацаны и девчонки выйдут с гордой надписью СССР и разорвут там всех нафиг. А?!

Эдгард Запашный, дрессировщик, директор Большого Московского государственного цирка

И внезапно Призрачное Воинство, до того скрывавшееся позади, обрушилось серой волной, сметая все на своем пути… Мелькали тусклые клинки; может, они и рубили, не знаю, только незачем было рубить, мертвые побеждают страхом. Никто не устоял… Еще до исхода этого темного дня врагов не осталось и в помине: одни потонули, другие без оглядки удирали восвояси. То-то я подивился, как исчадия ужаса и тьмы сокрушили злодейские козни Мордора. Враг побит его же оружием!.. Призрачное Воинство выстроилось на берегу и стояло в безмолвии, почти что невидимое… И тогда Князь Мертвецов выступил вперед… низко поклонился, повернулся – и все Серое Воинство вмиг умчалось, исчезло, словно туман, рассеянный ветром.

Джон Рональд Руэл Толкиен. “Властелин Колец”