Пятница, 12 января 2018

Воскресенский городской суд Московской области приговорил к полутора годам лишения свободы гражданского активиста из Коломны Валентина Соколова за посты в социальных сетях. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на жену политзека.

Елена Соколова опровергла предыдущие сообщения о том, что ее муж получил три года колонии.

Соколов был признан виновным по статье 282 УК (возбуджение ненависти или вражды). Он был взят под стражу в зале суда. По версии следствия, активист разместил на своей странице в социальной сети “Одноклассники” изображение, возбуждающее ненависть к русским, а также опубликовал на странице в Фейсбуке два видеоролика расистского характера.

О деле Соколова сообщал информационный центр “Сова”. Согласно скриншотам, активист сделал репост скриншота с текстом проукраинской направленности, содержавшим призывы к убийству россиян, сопроводив его комментарием: “Насколько нужно быть упоротым, чтобы нести такую ересь. Или сознательно разжигают. Страшно читать”. Однако следствие не учло, что Соколов выражал отрицательное отношение к опубликованному изображению. В папке “Разное” на странице Соколова картинка с текстом сохранилась без комментария, что и вошло в материалы дела.

Публикации на странице Соколова Фейсбуке действительно имеют откровенно расистский характер. Однако он утверждает, что страничка, где были обнаружены видеоролики и комментарии, ему не принадлежит и была сфабрикована.

По словам Соколова, дело против него было возбуждено 15 июля 2016 года. В июле 2017 года оно было прекращено, а потом дело возобновили по новым эпизодам. Изначально в деле фигурировал целый ряд других материалов ксенофобного содержания, опубликованных не только в Фейсбуке, но и во “ВКонтакте”. Однако обвинения по ним предъявлены не были.

42-летний Соколов – отец четверых детей. В 2016 году он выдвигавшегося в депутаты Мособлдумы от партии “Родина”.