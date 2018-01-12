Пятница, 12 января 2018

В Центральном разведывательном управлении США пришли к выводу, что вирус-вымогатель Petya (также называемый NotPetya) был создан при участии Главного управления Генштаба ВС России (бывшее ГРУ). Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

О том, что к созданию Petya “с высокой степенью вероятности” причастна российская военная разведка, говорится в секретном отчете ЦРУ, выпущенном в ноябре, рассказали источники. Отмечается, что атака началась 27 июня, в День Конституции Украины. Атака велась с целью парализовать финансовую систему страны.

В ЦРУ от официальных комментариев отказались.

27 июня компьютерные сети правительства Украины, Киевской горгосадминистрации, десятков государственных и частных крупных банков и компаний стали жертвами массированной кибератаки, которая в некоторых случаях привела к остановке их операций. Причиной стал вирус-вымогатель Petya, блокирующий загрузку операционной системы. Сообщение с требованием выкупа (300 долларов в биткоинах) при этом гласило, что вирус использует “военный алгоритм шифрования” и кодирует весь жесткий диск сразу.

Атака началась с Украины, которая больше всего пострадала от кибератаки, но вирус быстро распространился по миру. По данным антивирусной лаборатории ESET, в десятку стран, которые чувствительнее всего затронул вирус, вошли также Италия, Израиль, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия.

В России, оказавшейся на 14-м месте, атаке вируса подверглись сервера “Роснефти” и “Башнефти” , металлургическая компания Evraz и целый ряд менее крупных компаний.

1 июля Служба безопасности Украины обвинила российские спецслужбы в причастности к распространению вируса Petya. По мнению СБУ, целью кибератаки было не обогащение, а “дестабилизация социально-политической обстановки” на Украине. Вирус якобы должен был уничтожить важные данные, а также нарушить работу государственных и частных учреждений страны “для распространения панических настроений” среди населения. В спецслужбе также отмечали, что заражение было спланировано и осуществлено заранее.

По данным СБУ, к атакам были причастны те же хакерские группировки, что в декабре 2016 года атаковали финансовую систему, объекты транспорта и энергетики Украины. “Это свидетельствует о причастности к этой атаке спецслужб РФ”, – утверждали в СБУ.