Пятница, 12 января 2018

Фигурантов дела о бунте в Можайской воспитательной колонии в феврале 2016 года избивают в СИЗО, требуя дать признательные показания. Об этом заявила правозащитник Зоя Светова, сообщает “Эхо Москвы”.

Накануне вечером родственники одного из обвиняемых в бунте позвонили правозащитникам. “Они сообщили, что четверых обвиняемых по этому делу, Владимира Далевича, Максима Ершова, Олега Белендрясова, Александра Дорошкина, неожиданно вывезли из СИЗО города Зеленоград, где они уже содержались, и доставили в СИЗО Волоколамска”, – рассказала Светова.

“Их сейчас содержат в “строгом” корпусе СИЗО Волоколамска, избивают, требуют от них, чтобы они признали свою вину в преступлении, так называемом, “организации массовых беспорядков” в Можайской колонии, – отметила правозащитница.- В таком случае это будет дело об “организации массовых беспорядков”, но с признанием вины, и сотрудники Можайской колонии уже будут не виноваты”.

17 января в Московском областном суде начнется суд по этому делу. “Это совершенно беспрецедентный суд, где 10 обвиняемых – это осужденные бывшие малолетки. Сейчас этим ребятам уже больше 18 лет, и им грозит до 10 лет лишения свободы”, – заявила Светова.

21 февраля 2016 года после ужина 57 из 65 воспитанников Можайской воспитательной колонии забаррикадировались в жилом корпусе. Подростки потребовали “предать гласности имеющиеся многочисленные факты избиений, унижений и издевательств со стороны сотрудников учреждения”. Воспитанники рассказали, что тюремщики избивали их за малейшую провинность, например, за невыученные стихи или непришитую пуговицу, и угрожали макать головой в унитаз.

Воспитанники сами прекратили протест, но спустя три дня подростки снова отказались подчиняться сотрудникам колонии и не пошли на занятия. В колонию был введен спецназ ФСИН. Однако конфликт удалось разрешить мирным путем.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 212 УК (массовые беспорядки). В апреле 2016 года Московская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку и выявила в действиях сотрудников колонии превышение должностных полномочий (часть 1 статьи 286). 18 сотрудников колонии были привлечены к “строгой дисциплинарной ответственности”.