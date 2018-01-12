Пятница, 12 января 2018

В Чехии пройдет второй тур президентских выборов, сообщает Lidové noviny. По итогам обработки 99,74 процента бюллетеней, действующий президент Милош Земан набрал 38,65 процентов голосов, его соперник академик Иржи Драгош – 26,56.

Голосование проходило со второй половины дня пятницы до 14:00 (16:00 мск) субботы. Всего на пост президента претендовали девять кандидатов. Третье место занял экс-посол Чехии во Франции Павел Фишер (10,21 процента), четвертое – бизнесмен Михал Горачек (9,16). Второй тур голосования пройдет 26 и 27 января.

Драгош выступает за расширение сотрудничества с ЕС и за сохранение санкций против России. Он настаивает на том, что Прага должна “играть более активную роль в ЕС” и поддерживает принятие Чехией евро в качестве валюты.

“Это выглядит многообещающим, – прокомментировал Драгош результаты первого тура. – Подтвердилось, что значительное число людей в Чешской Республике хотят перемен. Мы сделали большой шаг вперед, чтобы воплотить нашу мечту, наши усилия по улучшению политического и социального климата в стране”. При этом от добавил, что борьба с Земаном во втором туре “будет жесткой”.

Земан, занявший пост президента в январе 2013 года, неоднократно высказывался за отмену антироссийских санкций и одобрял политику Владимира Путина. В 2014 году участники митинга по случаю 25-летия Бархатной революции освистали Земана за пророссийские высказывания и забросали его яйцамипод крики “Позор!” и “Отставка!”. В 2015 году Земан назвал миграционный кризис “организованным вторжением” в Европу, и заявил, что мусульмане не смогут интегрироваться в европейские страны.

В октябре на парламентских выборах в Чехии уверенную победу одержало правоцентристское движение “Акция недовольных граждан” (Akce nespokojených občanů, ANO) миллиардера Андрея Бабиша, которого считают союзником Земана. Движение ANO набрало 29,6 процентов голосов избирателей, почти втрое больше, чем его ближайшие преследователи. Это дало партии Бабиша 78 мест в новом составе парламента.

Второе место заняла Гражданская демократическая партия – 11,3 процента, 25 депутатов. По 22 места в парламенте получили Пиратская партия, набравшая 10,8 процента голосов, и крайне правая партия “Свобода и прямая демократия”(10,64). Правившая Социал-демократическая партия получила в новом парламенте лишь 15 мест. Столько же депутатов у Коммунистической партии Чехии и Моравии.