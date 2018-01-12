Пятница, 12 января 2018

Четверо односельчан крымского политзека Владимира Балуха, обвиняемого в незаконном хранении боеприпасов, на слушаниях в подконтрольном России Раздольненском райсуде Крыма опровергли версию обвинения. Как сообщают “Крым. Реалии”, односельчан Балуха допросили в качестве свидетелей защиты.

Соседи Балуха пояснили в суде, что вход на территорию его домовладения не был огорожен забором и не охранялся собаками – туда мог попасть кто угодно. По версии обвинения, фермер хранил боеприпасы на чердаке своего дома.

Свидетели защиты также опровергли отрицательную характеристику, которую Балуху дали участковый полицейский и администрация села Серебрянка, где жил политзек. В характеристике утверждалось, что Балух якобы злоупотреблял спиртным, бил членов своей семьи и не участвовал в общественной жизни села.

Судья Елена Тедеева отклонила ходатайство защиты Балуха о проведении графологической экспертизы двух документов из дела, подписанных начальником крымского управления ФСБ Виктором Палагиным. По мнению защиты, в этих бумагах стоят подписи двух разных людей.

Балуху вменяют часть 1 статьи 222 (незаконный оборот боеприпасов) и часть 1 статьи 222.1 российского УК (незаконный оборот взрывчатки). По версии следствия, фермер хранил патроны и тротиловую шашку на чердаке своего дома. Балух отказывается признать вину и настаивает, что запрещенные предметы ему подбросили при обыске оперативники ФСБ.

Политзека судят по делу о хранении боеприпасов во второй раз – слушания по существу дела проходят с 7 ноября 2017 года. 2 октября верховный суд Крыма отменил первый приговор Балуху, направив дело на повторное рассмотрение другим судьей. Причиной было названо то, что судья Мария Бедрицкая, которая вынесла первое решение, уже судила Балуха по делу об оскорблении оперативника крымского ЦПЭ. 4 августа нынешнего года она приговорила активиста к 3 годам 7 месяцам общего режима со штрафом 10 тысяч рублей.

Балух был задержан и отправлен в СИЗО 8 декабря 2016 года после обыска, по итогам которого работники ФСБ объявили объявили об обнаружении нескольких десятков патронов и нескольких тротиловых шашек. 1 декабря 2017-го фермера перевели под домашний арест.

Во время ареста против Балуха было сфабриковано еще одно дело – о якобы совершенном им нападении на начальника ИВС УМВД по Раздольненскому району Валерия Ткаченко. Балух был переведен в ИВС из симферопольского СИЗО-1 для участия во втором процесссе по делу о боеприпасах. По версии обвинения, 11 августа 2017 года во время утреннего осмотра камер ИВС Балух в коридоре нанес Ткаченко удар локтем в живот, после чего зашел в камеру, взял флакон моющего средства и ударил полицейского по руке. В действительности Ткаченко сам побил политзека, а также оскорблял его по национальному признаку и ругал матом. Все это было зафиксировано камерой видеонаблюдения. По этому делу Балуху первоначально была вменена части 1 статьи 318 УК России (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающая до пяти лет колонии. 5 декабря 2017 года дело было переквалифицировано на часть 2 статьи 321 кодекса (применение неопасного насилия к сотруднику места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности), также предусматривающую срок до пяти лет. 18 декабря следствие по делу было завершено.

Балуху 46 лет, он фермер из села Серебрянка Раздольненского района. В декабре 2013 года, в первые недели Революции достоинства, активист вывесил над своим домом красно-черный флаг Украинской повстанческой армии. Через некоторое время ночью этот флаг тайно сорвали, и фермер заменил его национальным флагом Украины. За российским гражданством после аннексии Крыма активист не обращался.

В 2015 году у Балуха дважды проходили обыски. Кроме того, он был арестован на 15 суток по сфабрикованному протоколу о неповиновении полиции. Также против него сфабриковали дело об оскорблении оперативника ЦПЭ (статья 319 российского УК). 10 июня 2016 года судья Бедрицкая приговорила Балуха к 320 часам обязательных работ. Отбывать работы активист отказался, и ему заменили их 40-суточным арестом.

29 ноября 2016-го Балух прикрепил на стене своего дома табличку “вулиця Героїв Небесної сотні, 18″. Власти потребовали табличку снять, угрожая преследованием, однако активист требование проигнорировал.