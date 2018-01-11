Четверг, 11 января 2018

Отставного офицера кадыровского батальона Внутренних войск “Север” Заура Дудаева, осужденного на 20 лет по делу об убийстве политика Бориса Немцова, этапировали в колонию строгого режима № 3 в Иркутске. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на одного из адвокатов обвиняемых Розу Магомедову.

“Я говорила с Дадаевым. Он находится на карантине в ИК-3 Иркутска”, – сказала Магомедова. ИК-3 ГУФСИН по Иркутской области – исправительная колония строгого режима для бывших работников судов и правоохранительных органов.

Еще один осужденный по делу об убийстве Немцова, Хамзат Бахаев, по данным адвоката, находится в ИК-11 Кирово-Чепецка. О месте отбывания наказания братьев Анзора и Шадида Губашевых у защиты информации пока нет.

Пятый осужденный, Темирлан Эскерханов, остается в СИЗО в Москве. В отношении него начался второй судебный процесс по делу об оскорблении им следователя.

13 июля судья Московского окружного военного суда Юрий Житников на основании вердикта присяжных вынес приговор по делу об убийстве Немцова. Дадаев получил 20 лет строгого режима, Анзор Губашев – 19 лет, его брат Шадид Губашев – 16 лет, бывший сотрудник чеченской милиции Эскерханов – 14 лет, Бахаев – 11 лет строгого режима. Согласно приговору, Дадаев был исполнителем убийства Немцова, Анзор Губашев – непосредственным пособником Дадаева, остальные подсудимые – их сообщниками.

Всем, кроме Дадаева, было назначено также двухлетнее ограничение свободы по выходе из колонии. Кроме того, Дадаева лишили воинского звания лейтенанта и ордена Мужества, а Эскерханова – специального звания прапорщика полиции.

10 октября коллегия Верховного суда под председательством Игоря Крупнова подтвердила сроки, назначенные осужденным. Апелляционная инстанция отменила лишь штрафы 100 тысяч рублей, назначенные каждому из осужденных.

Жалобы на приговор подали адвокаты как фигурантов дела, так и дочери погибшего Жанны Немцовой. Защита осужденных требовала отменить обвинительный приговор и направить дело на новое рассмотрение. Между тем адвокаты Вадим Прохоров и Ольга Михайлова, представлявшие интересы Немцовой, настаивали в первую очередь на переквалификации обвинения со статьи 105 (убийство) на статью 277 УК (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Наряду с этим они отмечали и недоказанность вины Бахаева.

12 октября в юридическом комитете Парламентской ассамблеи Совета Европы прошли первые слушания по делу об убийстве Немцова. По итогам разбирательства, которое, как ожидается, займет год, будет подготовлен доклад. Спецдокладчиком еще в мае был назначен литовец Эмануэлис Зингерис.На слушаниях он заявил, что намерен собрать материалы о ходе следствия и суда по делу об убийстве политика и оценить “юридическую технику” и “инструменты, к которым суд прибегнул в ходе расследования”.