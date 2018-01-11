Четверг, 11 января 2018

В ЕСПЧ направлена жалоба 36 представителей цыганской общины, которых заставили снести их дома в поселке Айша в Татарстане. Об этом сообщает руководитель правозащитной группы “Агора” Павел Чиков.

Заявители считают, что российские власти нарушили две статьи Европейской конвенции – о запрете дискриминации и о праве на уважение частной и семейной жизни. “В действиях властей ясно обнаруживается практика масштабной дискриминации цыганской общины”, – отмечается в жалобе. Интересы заявителей представляет адвокат “Агоры” Ирина Хрунова.

“Это первое дело представителей рома, которое мы ведем. Рома традиционно одна из самых дискриминируемых и стигматизируемых групп в Европе, – отмечает Чиков. – Основная причина – они не такие как остальные, они живут большими семьями, не признают власти, слабо интегрируются в общество, зачастую занимаются бродяжничеством, у них свои культурные и бытовые особенности. Например, цыгане не строят заборы, живут как будто напоказ, у них нет культа чистоты. Однако во многом отношение к ним основано на стереотипах”.

В жалобе отмечается, что в 2006 году лидер общины купил участок земли площадью 1,65 тысячи кв. м в поселке Айша в 10 км от Казани. Впоследствии цыгане построили на нем пять жилых домов. Все строения были официально оформлены.

Однако в 2016 году власти сельского поселения пожаловались на нарушения в оформлении четырех домов. Суд постановил снести строения, так как они якобы “угрожали жизни и здоровью граждан”. Летом 2017 года цыгане разобрали дома и оставили стройматериалы на земельном участке. Судебные приставы посчитали это нарушением и под охраной ОМОНа вывезли “строительный мусор”.

В администрации района также утверждают, что жители Айши были “недовольны неспокойным соседством” с цыганами. Как отмечают заявители, чиновники допускали в их адрес дискриминационные взыскания.

Это не первый случай дискриминации цыган. В марте 2016 года в поселке Плеханово под Тулой начались волнения цыган из-за попытки отключить их дома от газопровода. . В них приняли участие около 100 человек. В Плеханово прибыли около 500 сотрудников полиции и бойцов ОМОНа. Полицейские оцепили здание администрации. Нескольких человек, пытавшихся подойти к оцеплению, повалили на землю и избили дубинками. Четыре человека были доставлены в районный отдел внутренних дел.

В мае в Плеханово по решению суда начался принудительный снос цыганских домов. В общей сложности в поселке было демонтировано 108 строений.