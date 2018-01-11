Четверг, 11 января 2018

Генпрокурор Юрий Чайка назвал одной из основных задач надзорного ведомства недопущение несогласованных публичных акций во время во время кампании по выборам президента. Об этом он заявил на торжественном заседании в честь 296-й годовщины создания Генрокуратуры, сообщает РБК.

“В наступившем году перед органами прокуратуры стоит новая задача: обеспечение законности во время кампании по выборам президента Российской Федерации. Недопущение надзорными средствами социальной напряженности, несогласованных публичных акций и других нарушений, угрожающих стабильности и безопасности”, – сказал Чайка.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров призвал Чайку во время избирательной кампании активнее взаимодействовать с комиссией СФ по недопущению вмешательства во внутренние дела России. “Рассчитываем, что Генеральная прокуратура продолжит плотно с ней (комиссией. – Ред.) взаимодействовать и оперативно реагировать на ее материалы”, – заметил сенатор.

Прокуратура регулярно предостерегает оппозиционных политиков от “нарушения законодательства” в преддверии анонсированных ими акций протеста.

25 декабря 2017 года ЦИК незаконно отказал в регистрации инициативной группы по выдвижению политика Алексея Навального кандидатом в президенты. 30 декабря Верховный суд назвал отказ законным. 6 января апелляционная коллегия ВС подтвердила это решение.

После решения ЦИКа Навальный объявил о подготовке всероссийской акции протеста против неконкурентных выборов. Акция запланирована на воскресенье, 28 января. Суть “забастовки избирателей”, пояснил политик, состоит в том, чтобы не признавать “переназначение Путина” выборами, бойкотировать их и агитировать за бойкот других граждан, а также организовать наблюдение на участках, чтобы не допустить фальсификации явки. “Окончательно понятно, что Путину и Кремлю нужна только явка”, – заметил политик.

Между тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что призыв Навального к бойкоту выборов “безусловно, подлежит весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству”.