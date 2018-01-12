Пятница, 12 января 2018

Защита обжаловала арест руководителя чеченского представительства правозащитного центра “Мемориал” Оюба Титиева, против которого сфабриковано дело о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Петра Заикина.

“Я только что подал апелляционную жалобу, в которой прошу отменить постановление о заключение его (Титиева. – Ред.) под стражу”, – сказал Заикин.

Адвокат также сообщил, что в СКР передано заявление Титиева от том, что марихуану ему подбросили. “Сегодня я передал соответствующее заявление Титиева в управление СКР по Чеченской республике. Мой подзащитный просит возбудить дело и привлечь к ответственности неизвестного ему сотрудника, который подбросил к нему в машину пакет с наркосодержащим веществом. Неизвестного потому, что данный сотрудник не соизволил ни представиться, ни показать удостоверение”, – отметил Заикин.

Сам Титиев на суде заявил, что перед выездом он положил в машину вымытые накануне коврики и уверен, что под сидением ничего не было. По его словам, полицейский “нашел” пакет, когда Титиев стоял у багажника с другими сотрудниками ГИБДД. Титиев также заявил, что полицейские угрожали возбудить дела против его родственникам, если он не сознается, что пакет принадлежит ему.

Между тем в СКР в ответ на обращение главы Совета по правам человека Михаила Федотова заявили, что в настоящее время оснований для проведения доследственной проверки обстоятельств задержания Титиева нет. “Согласно информации, представленной следственным управлением Следственного комитета России по Чеченской республике, сообщения о неправомерных действиях сотрудников полиции в отношении Титиева не поступали”, – говорится в сообщении. В письме также отмечается, что надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие осуществляет прокурор, а не СКР.

Между тем ведущие международные правозащитные организации выпустили совместное заявление с призывом освободить Титиева, снять с него все обвинения и прекратить чинить препятствия работе правозащитников в Чечне, сообщается на сайте ПЦ “Мемориал”. Под документом поставили подписи представители Human Rights Watch, Front Line Defenders, FIDH, Норвежского Хельсинкского комитета, Всемирной организации против пыток в рамках совместного проекта “Обсерватория по защите правозащитников” и Международное партнерство за права человека.

“Арест Титиева недвусмысленно сигнализирует о том, что чеченские власти пытаются выдавить “Мемориал” из республики, демонстрируя полное пренебрежение судьбами тех людей, которые нуждаются в защите от нарушений, – считает директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон. – Титиев не должен оставаться за решеткой, где его жизнь и здоровье подвергаются совершенно очевидному риску”.

“Сам факт, что чеченские власти так грубо фабрикуют против Титиева дело о наркотиках, вряд ли может вызвать удивление с учетом того, насколько ожесточенно и последовательно они преследуют людей, отваживающихся заявлять о нарушениях в Чечне прав человека, – заявил генеральный секретарь Норвежского Хельсинкского комитета Бьорн Энгесланд.- Вопрос в том, как поступит федеральный центр и готовы ли международные партнеры Москвы со своей стороны сделать все возможное, чтобы добиться от нее должной реакции”.

В четверг Шалинский городской суд Чечни арестовал Титиева на два месяца, до 9 марта. Правозащитник вину не признает и настаивает, что пакет с наркотиком подбросил под пассажирское сидение его автомобиля один из полицейских. “Сегодня на заседании в суде Оюб подробно рассказал об обстоятельствах, которые свидетельствуют об отсутствии события преступления, а также о том, каким образом пакет с наркосодержащим веществом оказался в его машине”, – рассказал Заикин.

Титиеву предъявлено обвинение по части 2 статьи 228 УК (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), предусматривающей от 3 до 10 лет колонии.

Утром во вторник 60-летний Титиев был задержан кадыровцами близ Курчалоя, когда выехал на работу в Грозный. Силовики досмотрели машину правозащитника, после чего доставили его в районный ОМВД. При этом первые несколько часов они отрицали, что задержанный находится в отделе, хотя его машина была припаркована у здания.

Позже в тот же день стало известно, что против Титиева открывают дело о незаконном обороте наркотиков. Как утверждается, в машине у активиста обнаружили пакет со 180 граммами марихуаны.

В среду с заявлением в защиту Титиева выступил комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс. Подозрения по адресу задержанного он назвал сомнительными. Позже в тот же день схожее заявление сделал Госдепартамент США. В Вашингтоне потребовали от властей Чечни немедленно освободить задержанного, а от Москвы, “учитывая вполне обоснованную обеспокоенность в связи с возможностью дурного обращения с господином Титиевым в заключении”, – обеспечить защиту его прав.

В четверг стало известно, что оперативники ОМВД по Курчалоевскому району Чечни угрожают родственникам Титиева, пытаясь добиться от правозащитника самооговора. Во вторник и среду полицейские неоднократно угрожали “серьезными неприятностями” его родственникам. В среду кадыровцы ворвались в дом задержанного в Курчалое. Жены и детей правозащитника дома не было – там находились только родственницы Якуба Титиева, брата активиста. Силовики заявили, что разыскивают Якуба и его 28-летнего сына Бекхана. При этом вели себя визитеры очень грубо. Женщины ответили, что ни Якуба, ни Бекхана в ауле сейчас нет. Тогда кадыровцы заявили, что в четверг оба должны явиться к своему участковому, иначе их родных ожидают неприятности. Затем кадыровцы выгнали всех женщин из дома и заперли его, а ключи забрали с собой.