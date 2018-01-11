Четверг, 11 января 2018

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу лидера Набережночелнинского отделения Татарского общественного центра Рафиса Кашапова. Об этом “Граням” сообщил адвокат правозащитной группы “Агора” Дамир Гайнутдинов, представляющий интересы Кашапова в ЕСПЧ.

Кашапов отбыл три года в колонии общего режима. Он был осужден по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет).

Страсбургский суд направил российским властям ряд вопросов, на которые они должны дать ответ до 4 мая. В частности, ЕСПЧ интересует, были ли соответствующие и достаточные причины для досудебного содержания под стражей Кашапова, имело ли место нарушение права на свободу и личную неприкосновенность. ЕСПЧ спрашивает, не был ли приговор суда за посты во “ВКонтакте” вмешательством в право общественного деятеля на свободу выражения мнения, а если да, было ли это вмешательство оправданным, было ли оно предписано законом, преследовало ли законную цель и было ли необходимым в демократическом обществе, была ли насущная социальная необходимость в таком вмешательстве.

“Это был первый приговор по новой статье 280.1, – отметил Гайнутдинов. – Думаю, можно утверждать, что именно он определил реальные сроки для Андрея Бубеева и Дарьи Полюдовой в дальнейшем за посты в социальных сетях. Процесс Кашапова же подтвердил исключительно низкие стандарты доказывания, ранее сложившиеся по экстремистским делам, тотальный отказ суда даже оценивать аргументы защиты, игнорирование постановления пленума Верховного суда по экстремистским делам, не говоря уже о практике ЕСПЧ”.

59-летний Кашапов был арестован в декабре 2014 года за публикацию в интернете трех текстов и одного демотиватора с критикой аннексии Крыма и агрессии России в Донбассе. 15 сентября 2015-го судья Набережночелнинского горсуда Дан Шакуров приговорил Кашапова к трем годам общего режима. Сам Кашапов не отрицал факта публикации текстов и демотиватора, однако настаивал, что состава преступления в этих действиях нет. Выступая в своем процессе с последним словом, он подчеркнул, что дело полностью сфабриковано ФСБ.

13 ноября 2015-го Верховный суд Татарии оставил решение Шакурова в силе, сняв с политзека лишь дополнительное наказание – двухлетний запрет пользоваться соцсетями по выходе из колонии.

В январе 2016 года стало известно, что Кашапов подал жалобу на приговор в ЕСПЧ. Это была первая жалоба в Страсбург на решение, вынесенное по статье 280.1 УК. В январе 2017 года СМИ сообщали, что политзек обратился с жалобой на эту норму в Конституционный суд.

Кашапову в ИК-19 в Ухте (Республика Коми) неоднократно ужесточали условия сожержания. Его четырежды помещали в ШИЗО, затем перевели в ОСУОН (отряд строгих условий отбывания наказания). В апреле 2016 года политзека на год перевели в ЕПКТ (единое помещение камерного типа – внутреннюю тюрьму) ИК-31 строгого режима в городе Микунь.

27 декабря Кашапов, полностью отбыв срок наказания, вышел на свободу.